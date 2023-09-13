الريان القطري يعلن ضم أشرف بنشرقي

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 14:20

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي

أعلن نادي الريان القطري يوم الأربعاء ضم المغربي أشرف بنشرقي في صفقة انتقال حر.

في منتصف يوليو الماضي، أعلن نادي الجزيرة الإماراتي رسميا عن رحيل بنشرقي بنهاية عقده مع الفريق.

ونشر النادي القطري مقطع فيديو لبنشرقي وهو يرتدي قميص فريقه الجديد وعلق "ابن أسود الأطلس.. أسد رياني".

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ويرتدي النجم المغربي القميص رقم 28 مع الريان.

لم يذكر نادي الريان تفاصيل التعاقد، لكن بعض التقارير أشارت إلى أن التعاقد بين الطرفين يمتد لموسم واحد.

ودخل العديد من الأندية العربية في مفاوضات مع بنشرقي طوال الصيف، لكنه انضم في النهاية للريان.

الريان يتصدر الدوري القطري بـ9 نقاط جمعها من 3 انتصارات في الجولات الـ3 الأولى للمسابقة.

ولعب بنشرقي لـ 3 سنوات بقميص نادي الزمالك، حيث انضم إليه في صيف 2019 قادما من الهلال السعودي.

وخاض الجناح المغربي البالغ 28 عاما 109 مباراة بقميص الأبيض سجل خلالها 41 هدفا وصنع 28.

كما توج بـ 6 ألقاب بواقع 2 دوري مصري و2 كأس مصر و1 كأس السوبر الإفريقي و1 كأس السوبر المصري.

ثم رحل بنشرقي عن القلعة البيضاء في صيف 2022 بنهاية عقده، متجها إلى الجزيرة.

أشرف بنشرقي الريان القطري الزمالك الجزيرة الإماراتي
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