خبر في الجول - أحمد النادري يتمم اتفاقه مع البنك الأهلي

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 13:43

كتب : عمرو نبيل

الأهلي - غزل المحلة - أحمد النادري

أتم أحمد النادري لاعب وسط غزل المحلة اتفاقه مع البنك الأهلي لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وكان اسم النادري قد ارتبط بأندية المصري وزد والبنك الأهلي، قبل أن يظفر الأخير بخدماته في النهاية.

وعلم FilGoal.com أن البنك الأهلي قد أتم اتفاقه مع اللاعب ومن المقرر الإعلان الرسمي في الساعات القليلة المقبلة.

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واتفق الطرفان على أن تكون مدة التعاقد لأربعة مواسم مقبل.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن دخول البنك الأهلي في سباق التعاقد مع النادري. (من هنا)

وشهد الاتفاق بين البنك الأهلي وغزل المحلة على إضافة بند 15% من إعادة بيع اللاعب بعد ذلك.

وكلفت الصفقة خزينة البنك الأهلي ثمانية ملايين جنيه.

وخاض أحمد النادري 33 مباراة مع غزل المحلة في مسابقة الدوري الموسم الماضي.

ونجح النادري في تسجيل هدف وصناعة آخر خلال منافسات الدوري بقميص غزل المحلة.

وكانت مساهمات النادري في الدوري خلال مواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر إذ سجل هدفا وصنع آخر.

ويبلغ النادري من العمر 24 عاما ويلعب في مركز الوسط.

ويعتبر النادري من ناشئي فريق غزل المحلة قبل أن يتم تصعيد اللاعب للفريق الأول.

وهبط غزل المحلة إلى دوري الدرجة الثانية رفقة حرس الحدود وأسوان بعد أن احتل المركز الـ 16 بنهاية الدوري.

البنك الأهلي غزل المحلة أحمد النادري
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