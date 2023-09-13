قبل 3 أشهر من كأس العالم للأندية.. فيفا يطلب 7 تعديلات في ملعب الجوهرة

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 13:27

كتب : FilGoal

حفل افتتاح كأس العالم للأندية 2022

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