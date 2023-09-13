السوبر الإفريقي - معلول ينضم إلى بعثة الأهلي في السعودية.. وموعد المران الأول

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 13:20

كتب : أحمد الخولي

معلول يسجل ويحتفل بهدفه ضد الزمالك

انضم علي معلول إلى بعثة فريق الأهلي بالمملكة العربية السعودية استعدادا لخوض منافسات السوبر الإفريقي.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وخاض معلول مواجهة تونس ضد مصر الودية والتي انتهت بفوز نسور قرطاج بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويستعد الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة من مساء الجمعة على لقب السوبر الإفريقي.

أخبار متعلقة:
المساكني: الدوري المصري نقطة تحول لأي لاعب تونسي.. وعلي معلول أسطورة مع الأهلي مدرب تونس: كولر تواصل معي بشأن معلول.. لم نستطيع اللعب بدونه ونحترم الأهلي السوبر الإفريقي - وصول بعثة الأهلي إلى السعودية كرة يد - انتصار الأهلي والزمالك في رابع جولات المرحلة الأولى من دوري المحترفين

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى السعودية مساء أمس الثلاثاء ويرأس البعثة العامري فاروق نائب رئيس النادي.

ويخوض الأهلي مرانه الأول بالسعودية في تمام الثامنة مساء على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

ويسبق المران، محاضرة من الجهاز الفني لشرح العديد من الجوانب الخططي الخاصة بالتحضير للمباراة المرتقبة.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة بفندق الإقامة، استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة.

ووضع الجهاز الفني برنامجا بدنيا وفنيا خاصا بالمباراة التي يستهل به الأهلي مشواره في الموسم الجديد.

واصطحب الأهلي 21 لاعبا من القاهرة إلى السعودية وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفي شوبير - مصطفي مخلوف

الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - محمد هانى - كريم الدبيس.

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - رضا سليم - أحمد عبد القادر - محمد الضاوي كريستو - طاهر محمد.

الهجوم: صلاح محسن - محمود كهربا - أنتوني موديست

قبل أن ينضم الثنائي علي معلول وبيرسي تاو إلى البعثة عقب نهاية مباريات التوقف الدولي.

الأهلي علي معلول السوبر الإفريقي
نرشح لكم
المساكني: الدوري المصري نقطة تحول لأي لاعب تونسي.. وعلي معلول أسطورة مع الأهلي عامر حسين يطالب بالتحقيق في شكوى إنبي ضده.. والتعليق على أزمة الجزيري انتخابات الزمالك - شكري: الزمالك في موقع صعب بسبب الإدارة غير الرشيدة.. وقمنا بدراسة الوضع جيدا فيتوريا: النظام العام في مصر به مشاكل.. لا يوجد أي معسكر شعرت خلاله بالراحة مدرب تونس: كولر تواصل معي بشأن معلول.. لم نستطيع اللعب بدونه ونحترم الأهلي حازم إمام: تجربة مصر أمام تونس منقوصة.. والأجواء المحيطة بالمعسكر لم تكن جيدة المساكني: دخلنا مباراة مصر بهدف الفوز.. والفراعنة قادرون على التسجيل في أي وقت مؤتمر فيتوريا: كان بإمكاننا التعادل.. وفخور باللاعبين رغم الظروف الصعبة
أخر الأخبار
قبل 3 أشهر من كأس العالم للأندية.. فيفا يطلب 7 تعديلات في ملعب الجوهرة 3 دقيقة | السعودية
السوبر الإفريقي - معلول ينضم إلى بعثة الأهلي في السعودية.. وموعد المران الأول 11 دقيقة | الكرة المصرية
السعودية تواجه نيجيريا ومالي وديا في أكتوبر 51 دقيقة | السعودية
كرة طائرة - مصر ضد الجزائر من أجل لقب إفريقيا الغائب.. واشتعال منافسة الأولمبياد ساعة | كرة طائرة
وكيله: كلوب غير متاح لمنصب مدرب منتخب ألمانيا ساعة | الكرة الأوروبية
ديشامب يوضح سبب غياب مبابي عن لقاء ألمانيا ساعة | الكرة الأوروبية
المساكني: الدوري المصري نقطة تحول لأي لاعب تونسي.. وعلي معلول أسطورة مع الأهلي ساعة | الكرة المصرية
عامر حسين يطالب بالتحقيق في شكوى إنبي ضده.. والتعليق على أزمة الجزيري 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة طائرة - خروج حامل لقب أمم إفريقيا يشعل صراع التأهل للأولمبياد.. وموقف المونديال 2 عقد لمدة موسمين.. في الجول يكشف بنود تعاقد موديست مع الأهلي 3 خبر في الجول - الأهلي يجري الكشف الطبي على موديست في أوروبا.. وموقفه من السوبر الإفريقي 4 بكى بعد هدف وكاد يُعاقب بسبب القهوة.. من هو أنتوني موديست مهاجم الأهلي المنتظر