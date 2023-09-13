السوبر الإفريقي - معلول ينضم إلى بعثة الأهلي في السعودية.. وموعد المران الأول

انضم علي معلول إلى بعثة فريق الأهلي بالمملكة العربية السعودية استعدادا لخوض منافسات السوبر الإفريقي.

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

وخاض معلول مواجهة تونس ضد مصر الودية والتي انتهت بفوز نسور قرطاج بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويستعد الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة من مساء الجمعة على لقب السوبر الإفريقي.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى السعودية مساء أمس الثلاثاء ويرأس البعثة العامري فاروق نائب رئيس النادي.

ويخوض الأهلي مرانه الأول بالسعودية في تمام الثامنة مساء على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

ويسبق المران، محاضرة من الجهاز الفني لشرح العديد من الجوانب الخططي الخاصة بالتحضير للمباراة المرتقبة.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة بفندق الإقامة، استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة.

ووضع الجهاز الفني برنامجا بدنيا وفنيا خاصا بالمباراة التي يستهل به الأهلي مشواره في الموسم الجديد.

واصطحب الأهلي 21 لاعبا من القاهرة إلى السعودية وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفي شوبير - مصطفي مخلوف

الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - محمد هانى - كريم الدبيس.

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - رضا سليم - أحمد عبد القادر - محمد الضاوي كريستو - طاهر محمد.

الهجوم: صلاح محسن - محمود كهربا - أنتوني موديست

قبل أن ينضم الثنائي علي معلول وبيرسي تاو إلى البعثة عقب نهاية مباريات التوقف الدولي.