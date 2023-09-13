السعودية تواجه نيجيريا ومالي وديا في أكتوبر

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 12:40

كتب : FilGoal

روبرتو مانشيني - السعودية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن منتخب الأخضر سيخوض مباراتين وديتين في البرتغال ضد نيجيريا ومالي خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر المقبل.

وأفاد الاتحاد السعودي في بيان: "يقيم المنتخب السعودي معسكرا إعداديا في البرتغال خلال فترة التوقف الدولي بشهر أكتوبر المقبل، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي استعدادا لمنافسات كأس آسيا 2023".

وأضاف "من المقرر أن يخوض الأخضر خلال معسكره مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب نيجيريا يوم 13 أكتوبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب مالي يوم 17 من الشهر نفسه".

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وخسر المنتخب السعودي المباراة الثانية على التوالي تحت قيادة مدربه الجديد، الإيطالي روبرتو مانشيني.

فقد فاز منتخب كوريا الجنوبية على السعودية بهدف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك بمدينة نيوكاسل الإنجليزية.

وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب المنتخب الكوري تشو جو سونج بعد مرور 32 دقيقة من عمر اللقاء.

المباراة شهدت مشاركة سون هيونج مين نجم توتنام رغم الشكوك حول جاهزيته لخوض المباراة.

منتخب السعودية خسر المباراة الثانية على التوالي تحت قيادة مانشيني بعد الخسارة من كوستاريكا بنتيجة 3-1.

وتولى مانشيني تدريب منتخب السعودية في عقد يمتد حتى 2027 خلفا للفرنسي هيرفي رينار.

يذكر أن ماشيني سيبدأ مشواره الرسمي مع الأخضر السعودي بلقاء الأردن في عمان ضمن الدور الثاني من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم 21 نوفمبر المقبل.

السعودية نيجيريا مالي
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