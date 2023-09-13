كرة طائرة - مصر ضد الجزائر من أجل لقب إفريقيا الغائب.. واشتعال منافسة الأولمبياد

تكرارا لنهائي نسخة 2009، مصر تواجه الجزائر في نهائي أمم إفريقيا لرجال الكرة الطائرة وهذه المرة المقامة في مصر.

وصل منتخب الجزائر إلى نهائي أمم إفريقيا للمرة الأولى منذ 2009 والتي حقق وصافتها وقتها بالخسارة من مصر 3-0 في الأشواط.

أما منتخب مصر فيصل النهائي بعد غياب آخر نسختين، وكانت المرة الأخيرة في 2017 وحقق الفراعنة وقتها الوصافة.

وتواجه المنتخبان في النسخة الجارية خلال دور المجموعات وحقق وقتها منتخب الجزائر المفاجأة بالفوز بثلاثة أشواط دون مقابل.

وحسم المنتخبان العربيان تأهلهما إلى كأس العالم 2025 على أن تكون المنافسة على البطاقة الثالثة بين منتخبي ليبيا والكاميرون في تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق اللقب التاسع ليقلص الفارق مع تونس المتفوقة بـ 11 لقبا.

بينما الجزائر تسعى لتحقيق لقبها الثالث والأول منذ 1993 لتفض الشراكة مع الكاميرون.

الأولمبياد

لن تحسم مواجهة النهائي بين مصر والجزائر بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، ولكن ستساهم في استمرار صعود الفراعنة بالتصنيف العالمي.

ورفعت انتصارات منتخب مصر في أمم إفريقيا مركزه إلى 19 وبفارق مركز وحيد عن تونس صاحبة المركز 18.

وأشعل خروج تونس المبكر من ربع نهائي أمم إفريقيا، المنافسة على بطاقة الأولمبياد قاريا.

سيتم حسم 6 مقاعد بعد إقامة التصفيات خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري إلى 8 أكتوبر.

وتم تقسيم 24 منتخبا بينهم مصر وتونس من إفريقيا إلى ثلاث مجموعات يتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى طوكيو.

بينما في يونيو 2024 سيتم حسم المقاعد الخمسة المتبقية بناء على التصنيف وكوتة كل قارة في التواجد.

وبذلك يمتلك منتخب مصر فرصتين للتأهل إلى أولمبياد باريس.

تقع مصر في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات فنلندا وتونس واليابان وصربيا وسلوفينيا وتركيا وأمريكا، ويتأهل أول منتخبين فقط وهو ما يصعب من حظوظ الفراعنة ونسور قرطاج.

وحال فشل منتخبا مصر وتونس في التأهل إلى أولمبياد باريس من التصفيات المقرر إقامتها في طوكيو سيتم التنافس عن طريق التصنيف.

وتقدم منتخب مصر في التصنيف العالمي من المركز 23 إلى 19 وذلك قبل نهائي أمم إفريقيا ليقترب أكثر من أن يكون الأول في إفريقيا.

سيشارك أحد منتخبات إفريقيا في باريس 2024 عن طريق الكوتة القارية وسيتم اختيار أفضل منتخب إفريقيا صاحب أعلى تصنيف في يونيو 2024.