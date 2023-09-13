وكيله: كلوب غير متاح لمنصب مدرب منتخب ألمانيا

رفض يورجن كلوب مدرب ليفربول فرصة تدريب منتخب ألمانيا للمرة الثانية، وذلك بعد إقالة هانز فليك قبل أيام.

في مارس 2021، رفض كلوب احتمالية تولي تدريب منتخب ألمانيا خلفا ليواكيم لوف الذي أعلن رحيله بنهاية رحلة الفريق في بطولة يورو 2020.

وقال مارك كوسيك وكيل يورجن كلوب في تصريحات لمجلة شبورت شاو: "عقد كلوب مع ليفربول طويل الأمد، وهو غير متاح لمنصب مدرب منتخب ألمانيا".

أوضح تقرير المجلة الألمانية أن هانز يواكيم فاتسكه نائب رئيس الاتحاد الألماني حاول إقناع كلوب بفكرة تدريب المنتخب الألماني دون جدوى.

ويرتبط الثنائي بعلاقة قوية، ففاتكسه هو رئيس نادي بروسيا دورتموند منذ عام 2005، وتعامل مع كلوب الذي تولى تدريب الفريق من 2008 إلى 2015.

قبل أكثر من عامين وحين أعلن لوف رحيله عن المانشافت، قال كلوب ردا على إمكانية ترك منصبه كمدير فني لليفربول من أجل تولي قيادة منتخب ألمانيا: "إذا كان السؤال الذي تطرحه هو ما إذا كنت متاحا لهذا المنصب، فالجواب هو لا".

وأضاف في مؤتمر صحفي: "يواكيم لوف قام بعمل رائع على مدار سنوات، وهناك عدد كبير من المدربين الألمان، أنا متأكد من أن الاتحاد الألماني سيجد بديلا جيدا".

لوف صاحب الـ61 عاما قاد منتخب ألمانيا لـ15 عاما في 188 مباراة بكل المسابقات، فاز في 120 وتعادل 37 وخسر 31. وتوج معه بلقب كأس العالم مرة وكأس القارات مرة.

وشدد كلوب وقتها "لن أكون متاحًا كمدرب محتمل للمنتخب الألماني. لدي 3 سنوات متبقية في عقدي مع ليفربول".

وأتم "الأمر بسيط. حين توقع عقدا عليك أن تلتزم بهذا العقد. لقد فعلت ذلك مع ماينز وبروسيا دورتموند".

إلى ذلك، فقد انتصر منتخب ألمانيا على فرنسا وصيفة كأس العالم 2022 وديا بهدفين لهدف في المباراة التي شهدت تواجد رودي فاولر على رأس القيادة الفنية لمنتخب بلاده ألمانيا بشكل مؤقت عقب إقالة المدير الفني للفريق هانز فليك.

واستضاف منتخب ألمانيا منافسه فرنسا في ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل نادي بروسيا دورتموند.

افتتح توماس مولر أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة.

وأضاف ليروي ساني الهدف الثاني لألمانيا في الدقيقة 87.

وقلص أنطوان جريزمان النتيجة لفرنسا بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 89.

وتعد تلك الهزيمة هي الأولى لفرنسا منذ الهزيمة أمام تونس في الجولة الثالثة من كأس العالم 2022.

ويتصدر منتخب فرنسا المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 بـ15 نقطة بفارق ست نقاط عن ملاحقيه اليونان وهولندا.

وتقام يورو 2024 في ألمانيا الصيف المقبل.