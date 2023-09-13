ديشامب يوضح سبب غياب مبابي عن لقاء ألمانيا

أوضح ديديه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي سبب غياب كيليان مبابي قائد الفريق عن مواجهة ألمانيا الودية يوم الثلاثاء.

وانتصر منتخب ألمانيا على فرنسا وصيفة كأس العالم 2022 وديا بهدفين لهدف، تحت أنظار مبابي الذي جلس على مقاعد البدلاء.

وقال ديشامب في تصريحات نشرتها جريدة ليكيب: "مبابي يعاني من مشكلة في العضلة الضامة".

وأضاف "لقد اشتكى من بعض الآلام بعد تدريب يوم الاثنين”.

وواصل "الإصابة ليست خطيرة، لكنها تزعجه، كما أن لها بعض المخاطر أيضا".

واستضاف منتخب ألمانيا منافسه فرنسا في ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل نادي بروسيا دورتموند.

وافتتح توماس مولر أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة.

وأضاف ليروي ساني الهدف الثاني لألمانيا في الدقيقة 87.

وقلص أنطوان جريزمان النتيجة لفرنسا بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 89.

وشهدت المباراة تواجد رودي فاولر على رأس القيادة الفنية لمنتخب بلاده ألمانيا بشكل مؤقت عقب إقالة المدير الفني للفريق هانز فليك.

وتعد تلك الهزيمة هي الأولى لفرنسا منذ الهزيمة أمام تونس في الجولة الثالثة من كأس العالم 2022.

ويتصدر منتخب فرنسا المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 بـ15 نقطة بفارق ست نقاط عن ملاحقيه اليونان وهولندا.

وتقام يورو 2024 في ألمانيا الصيف المقبل.

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