ديشامب يوضح سبب غياب مبابي عن لقاء ألمانيا

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 11:46

كتب : FilGoal

فرنسا - الأرجنتين - هدف مبابي الثاني

أوضح ديديه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي سبب غياب كيليان مبابي قائد الفريق عن مواجهة ألمانيا الودية يوم الثلاثاء.

وانتصر منتخب ألمانيا على فرنسا وصيفة كأس العالم 2022 وديا بهدفين لهدف، تحت أنظار مبابي الذي جلس على مقاعد البدلاء.

وقال ديشامب في تصريحات نشرتها جريدة ليكيب: "مبابي يعاني من مشكلة في العضلة الضامة".

أخبار متعلقة:
تصفيات كأس العالم - ما لم يحدث منذ 50 عاما.. الأرجنتين تكتسح بوليفيا بشباك نظيفة بعد حسم الكاميرون البطاقة الأخيرة.. تعرف على جميع المنتخبات المتأهلة إلى أمم إفريقيا الهزيمة الأولى منذ كأس العالم.. ألمانيا "المؤقتة" تنتصر على فرنسا بثلاثية في بوروندي.. منتخب الكاميرون يكمل عقد المتأهلين إلى أمم إفريقيا

وأضاف "لقد اشتكى من بعض الآلام بعد تدريب يوم الاثنين”.

وواصل "الإصابة ليست خطيرة، لكنها تزعجه، كما أن لها بعض المخاطر أيضا".

واستضاف منتخب ألمانيا منافسه فرنسا في ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل نادي بروسيا دورتموند.

وافتتح توماس مولر أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة.

وأضاف ليروي ساني الهدف الثاني لألمانيا في الدقيقة 87.

وقلص أنطوان جريزمان النتيجة لفرنسا بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 89.

وشهدت المباراة تواجد رودي فاولر على رأس القيادة الفنية لمنتخب بلاده ألمانيا بشكل مؤقت عقب إقالة المدير الفني للفريق هانز فليك.

وتعد تلك الهزيمة هي الأولى لفرنسا منذ الهزيمة أمام تونس في الجولة الثالثة من كأس العالم 2022.

ويتصدر منتخب فرنسا المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 بـ15 نقطة بفارق ست نقاط عن ملاحقيه اليونان وهولندا.

وتقام يورو 2024 في ألمانيا الصيف المقبل.

فرنسا ألمانيا
نرشح لكم
وكيله: كلوب غير متاح لمنصب مدرب منتخب ألمانيا الهزيمة الأولى منذ كأس العالم.. ألمانيا "المؤقتة" تنتصر على فرنسا تصفيات أوروبا - إيطاليا تهزم أوكرانيا ويشاركان المركز الثاني مع مقدونيا الشمالية تصفيات أوروبا - إسبانيا تكتسح قبرص بسداسية.. وهالاند وأوديجارد يقودان النرويج للفوز وكيل جوارديولا يكشف لـ في الجول موعد عودته لقيادة مانشستر سيتي بايرن يوضح موقفه بشأن تدريب ناجلزمان لمنتخب ألمانيا بيلد: موسيالا جاهز لمواجهة ليفركوزن عمر فايد يكشف لـ في الجول موعد سفره إلى تركيا.. والأقرب لمصيره مع فنربخشة
أخر الأخبار
السعودية تواجه نيجيريا ومالي وديا في أكتوبر 21 دقيقة | السعودية
كرة طائرة - مصر ضد الجزائر من أجل لقب إفريقيا الغائب.. واشتعال منافسة الأولمبياد 35 دقيقة | كرة طائرة
وكيله: كلوب غير متاح لمنصب مدرب منتخب ألمانيا 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
ديشامب يوضح سبب غياب مبابي عن لقاء ألمانيا ساعة | الكرة الأوروبية
المساكني: الدوري المصري نقطة تحول لأي لاعب تونسي.. وعلي معلول أسطورة مع الأهلي ساعة | الكرة المصرية
عامر حسين يطالب بالتحقيق في شكوى إنبي ضده.. والتعليق على أزمة الجزيري ساعة | الكرة المصرية
انتخابات الزمالك - شكري: الزمالك في موقع صعب بسبب الإدارة غير الرشيدة.. وقمنا بدراسة الوضع جيدا 2 ساعة | الكرة المصرية
نحس ريتشارلسون مستمر.. البرازيل تخطف انتصارا صعبا ضد بيرو وخسارة أوروجواي 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة طائرة - خروج حامل لقب أمم إفريقيا يشعل صراع التأهل للأولمبياد.. وموقف المونديال 2 عقد لمدة موسمين.. في الجول يكشف بنود تعاقد موديست مع الأهلي 3 خبر في الجول - الأهلي يجري الكشف الطبي على موديست في أوروبا.. وموقفه من السوبر الإفريقي 4 بكى بعد هدف وكاد يُعاقب بسبب القهوة.. من هو أنتوني موديست مهاجم الأهلي المنتظر