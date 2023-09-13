المساكني: الدوري المصري نقطة تحول لأي لاعب تونسي.. وعلي معلول أسطورة مع الأهلي

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 11:44

كتب : FilGoal

يوسف المساكني - الدنمارك × تونس

يرى يوسف المساكني لاعب العربي القطري ومنتخب تونس أن الدوري المصري بمثابة نقطة تحول في مسيرة أي لاعب.

يوسف المساكني

النادي : العربي

تونس

وحقق منتخب تونس الفوز على مصر وديا بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وقال المساكني عبر القناة الأولى "بعد أن سجلنا هدفين عرفنا كيف نقتل المباراة، منتخب مصر قادر على التسجيل في أي وقت وبأي هجمة بسبب إمكانياته الكبيرة".

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وتابع "لدي عقد مع النادي العربي حاليا ولكن سبق وأن حصلت على عروض من مصر وسعيد أن أكون محبوبا في مصر".

وأضاف "اللاعب التونسي يطمح للتواجد في الدوري المصري لأنه نقطة تحول لكل لاعب وفي السنوات الأخيرة كان هناك الكثير من اللاعبين التوانسة الذين شكلوا إضافة مثل سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي وعلي معلول".

وأتم "علي معلول أسطورة مع الأهلي وأتمنى أن يكمل الإنجازات".

يوسف المساكني تونس الدوري المصري
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