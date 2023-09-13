المساكني: الدوري المصري نقطة تحول لأي لاعب تونسي.. وعلي معلول أسطورة مع الأهلي
الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 11:44
كتب : FilGoal
يرى يوسف المساكني لاعب العربي القطري ومنتخب تونس أن الدوري المصري بمثابة نقطة تحول في مسيرة أي لاعب.
يوسف المساكني
النادي : العربي
وحقق منتخب تونس الفوز على مصر وديا بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.
وقال المساكني عبر القناة الأولى "بعد أن سجلنا هدفين عرفنا كيف نقتل المباراة، منتخب مصر قادر على التسجيل في أي وقت وبأي هجمة بسبب إمكانياته الكبيرة".
وتابع "لدي عقد مع النادي العربي حاليا ولكن سبق وأن حصلت على عروض من مصر وسعيد أن أكون محبوبا في مصر".
وأضاف "اللاعب التونسي يطمح للتواجد في الدوري المصري لأنه نقطة تحول لكل لاعب وفي السنوات الأخيرة كان هناك الكثير من اللاعبين التوانسة الذين شكلوا إضافة مثل سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي وعلي معلول".
وأتم "علي معلول أسطورة مع الأهلي وأتمنى أن يكمل الإنجازات".