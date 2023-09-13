عامر حسين يطالب بالتحقيق في شكوى إنبي ضده.. والتعليق على أزمة الجزيري

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 11:18

كتب : FilGoal

عامر حسين

طالب عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكرة القدم بالتحقيق في شكوى إنبي ضده.

وشدد عامر حسين على علم جمال علام رئيس الاتحاد بتفاصيل الأزمة من البداية إلى النهاية وأن الأمر لا يتعلق به من الأساس.

واتهم إنبي عامر حسين باتهامين في خطاب رسمي لاتحاد الكرة. (تفاصيل من هنا)

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وقال عامر حسين بشأن خطاب إنبي بالشكوى ضده: "هناك الكثير من أولياء الأمور يتحدثون لمن يعلموهم للشكوى من ظلم أو ما شابه، والأمر له علاقة بطفل مواليد 2012 أو 2013".

وأضاف عبر قناة إم بي سي مصر "أحد الأشخاص تواصل معي من رقم خاص ولا أعرفه وأبلغني أن جمال علام منحه رقمي واشتكى لي من تعرض نجله للظلم".

وتابع "أنا لا أعرف عائلة الطفل من الأساس ولكن تم إبلاغي أن والدته تجري عملية كبيرة في ألمانيا وتواصلت مع محمد إسماعيل من إنبي وأشار أنه سيتابع الأمر".

وكشف عامر حسين "بعد ذلك هذا الشخص تواصل معي مجددا بأن الطفل لم يسمحوا له بالدخول فأجريت محاولة أخيرة بالتواصل مع أيمن الشريعي رئيس النادي وأبلغني بأنه سيتابع الأمر وما عرفته بعد ذلك أن اللاعب لم يدخل بسبب تحدث الشخص الذي يتواصل معي بطريقة سيئة مع رئيس إنبي وبعد ذلك لم أتدخل ونسيت الموضوع من الأساس".

وواصل "بعد فترة فوجئت أن رئيس قطاع الناشئين في إنبي تحدث بطريقة سيئة مع مقرر بطولة الجمهورية حال تم نقل مباراة الأهلي والسد الأسواني، وبعد تلك الحادثة أبلغت مقرر بطولة الجمهورية بحذفه من جروب الواتساب حتى لا تحدث مشكلة بينهما".

وشدد عامر حسين "جمال علام رئيس اتحاد الكرة على علم بالأمر من البداية إلى النهاية، وأطالب اتحاد الكرة بتحقيق رسمي في شكوى إنبي ويتم الرد على ذلك".

وبسؤاله عن أزمة سيف الجزيري أوضح "لا أعلم حقيقة شكوى سيف الجزيري ضد الزمالك بسبب عدم صرف اتحاد الكرة للنادي بالعملة الصعبة، وما أتمناه أن يخرج الزمالك من المشاكل".

وانتشرت تقارير عن تقدم سيف الجزيري بشكوى ضد نادي الزمالك بسبب المستحقات المالية المتأخرة، وذلك بسبب عدم صرف اتحاد الكرة المبالغ المالية المستحقة لنادي الزمالك بالعملة الصعبة.

واختتم عامر حسين تصريحاته "لا أعلم إذا كان للزمالك مستحقات بالعملة الصعبة، والأمور المالية بالكامل في الاتحاد مع خالد الدرندلي".

اتحاد الكرة إنبي عامر حسين
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