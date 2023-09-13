انتخابات الزمالك - شكري: الزمالك في موقع صعب بسبب الإدارة غير الرشيدة.. وقمنا بدراسة الوضع جيدا

شدد هاني شكري المرشح لعضوية مجلس إدارة الزمالك على أن هاني العتال المرشح لمنصب نائب الرئيس سيكون له دور كبير في النادي سواء نجح بالانتخابات أم لا.

وقال شكري عبر قناة صدى البلد: "هاني العتال شاب محترم ومجتهد ولكن حظه أنه ينافس واحد من أفضل رجال الإدارة في مصر وهو هشام نصر، وسواء كان متواجدا أم لا سيكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة".

وتابع "أعلم أن هناك رجال أعمال سيتبرعون بمبالغ كبيرة خلال الفترة المقبلة للزمالك ولكنهم يرفضون ذكر أساميهم".

وأضاف "أتواصل مع حسين لبيب منذ أن تولى رئاسة الزمالك سابقا وحين جاء الوقت لتشكيل القائمة قررت أن أشارك بعد التفكير في الأسماء التي بإماكنها تشكيل الفارق".

وشدد "الوضع في الزمالك صعب جدا وهذا بسبب تراكم 10 سنوات من إدارة غير رشيدة".

وواصل "في ضوء المعلومات التي أمامنا قمنا بدراسة الوضع جيدا وإن لم ننجح في الانتخابات سنسلم تلك الدراسة للإدارة التي ستقود النادي".

وأتم "علاقتي بأحمد سليمان ممتدة منذ زمن طويل وأعلم أنه محب لنادي الزمالك وبعد محادثات رأيننا أننا يجب أن نشارك بقائمة موحدة لأن ذلك سيكون أفضل للزمالك".

ويترشح هاني شكري وأحمد سليمان ضمن قائمة واحدة برئاسة حسين لبيب.

وتنعقد الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة الزمالك الجديد يوم 20 أكتوبر المقبل.