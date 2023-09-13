نحس ريتشارلسون مستمر.. البرازيل تخطف انتصارا صعبا ضد بيرو وخسارة أوروجواي

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 10:27

كتب : FilGoal

ماركينيوس - البرازيل ضد بيرو

خطف منتخب البرازيل انتصارا صعبا خارج ملعبه أمام بيرو ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهد اللقاء استمرار نحس ريتشارلسون مهاجم السامبا، والذي نجح في تسجيل هدفين ولكن تم إلغائهما من قبل تقنية الفيديو بسبب التسلل.

ورفع منتخب البرازيل رصيده إلى ست نقاط بالعلامة الكاملة في الصدارة متفوقا على الأرجنتين بفارق الأهداف.

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بينما تجمد رصيد بيرو عند نقطة واحدة في المركز السابع، بعد تعادل أمام باراجواي وخسارة من البرازيل في أول جولتين.

وسجل ريتشارلسون هدفا في الدقيقة 16 ولكن بعد العودة إلى تقنية الفيديو تم إلغاء الهدف بسبب التسلل.

ومجددا سجل ريتشارلسون هدفا جديدا ولكن تم إلغائه مرة أخرى من تقنية الفيديو بسبب التسلل.

وخطف ماركينيوس هدف الفوز في الدقيقة 90 من صناعة نيمار.

وفي نفس الجولة فقد منتخب أوروجواي تقدمه وخسر أمام الإكوادور بهدفين مقابل هدف واحد.

وافتتح أجوستين كانوبيو التسجيل لصالح أوروجواي في الدقيقة 38، قبل أن يتعادل فيليكس توريس للإكوادر أصحاب الأرض في الدقيقة 50 مع نهاية الشوط الأول.

وأهدر فالنسيا ركلة جزاء لإكوادور في الدقيقة 50 ولكن نجح توريس في التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 61.

وبذلك بات رصيد الإكوادور 0 نقطة بسبب خصم 3 نقاط بقرار من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

وتعادل منتخب تشيلي على ملعبه سلبيا بدون أهداف أمام كولومبيا.

بينما خطف منتخب فنزويلا فوزا قاتلا ضد باراجواي بهدف دون مقابل سجله روندون في الدقيقة 93 من ركلة جزاء.

وتقام منافسات الجولة الثالثة في التوقف الدولي المقبل بشهر أكتوبر.

تصفيات أمريكا الجنوبية كأس العالم البرازيل باراجواي
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