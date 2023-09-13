تصفيات كأس العالم - ما لم يحدث منذ 50 عاما.. الأرجنتين تكتسح بوليفيا بشباك نظيفة

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 10:05

كتب : FilGoal

منتخب الأرجنتين

واصل منتخب الأرجنتين حامل لقب كأس العالم عروضه القوية، وتغلب على بوليفيا بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفازت الأرجنتين على ملعب استاديو هيرنانديو سيليس في العاصمة البوليفية بالاز، والتي تتواجد على ارتفاع 3600 متر فوق سطح البحر حيث يعاني اللاعبون من قلة نسبة الأكسجين.

ولأول مرة منذ 50 عاما تنجح الأرجنتين في العودة من العاصمة لا باز بانتصار وشباك نظيفة.

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وتعتبر ثلاثية التانجو في شباك بوليفيا هي النتيجة الأكبر لصالح الأرجنتين في مواجهات المنتخب ضد بوليفيا.

وشهد اللقاء غياب ليونيل ميسي وعدم مشاركته بسبب شعوره ببعض الآلام في مواجهة الإكوادور الافتتاحية.

وافتتح إنزو فيرنانديز التسجيل في الدقيقة 31 من صناعة أنخل دي ماريا، وبعد 11 دقيقة نجح دي ماريا في صناعة الهدف الثاني أيضا والذي سجله نيكلاس تاجاليافيكو هذه المرة.

وقتل نيكولاس جونزاليس المباراة بهدف ثلاث في الدقيقة 83.

ورفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة ليتقاسم الصدارة مع البرازيل المتفوقة بفارق الأهداف.

ويستضيف منتخب الأرجنتين نظيره باراجواي في الجولة الثالثة والمقرر لها 13 أكتوبر المقبل.

ويتأهل أول ستة منتخبات من فرق أمريكا الجنوبية العشرة إلى كأس العالم 2026.

بينما يشارك صاحب المركز السابع في الملحق العالمي.

تصفيات أمريكا الجنوبية كأس العالم الأرجنتين بوليفيا
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