بعد دقيقة صمت وقراءة الفاتحة.. المغرب يفوز على بوركينا فاسو في ظهوره الأول بعد الزلزال

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 00:45

كتب : FilGoal

المغرب وبوركينا فاسو

حقق منتخب المغرب الفوز على بوركينا فاسو في ظهوره الأول بعد الزالزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وفاز منتخب المغرب على نظيره البوركينابي بهدف دون في المباراة الودية التي جمعتهما، على أرضية ملعب لانس بفرنسا.

وسجل عز الدين أوناحي هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 38 بعد تمريرة امين عدلي.

أخبار متعلقة:
الهزيمة الأولى منذ كأس العالم.. ألمانيا "المؤقتة" تنتصر على فرنسا بعد حسم الكاميرون البطاقة الأخيرة.. تعرف على جميع المنتخبات المتأهلة إلى أمم إفريقيا بثلاثية في بوروندي.. منتخب الكاميرون يكمل عقد المتأهلين إلى أمم إفريقيا فيتوريا: النظام العام في مصر به مشاكل.. لا يوجد أي معسكر شعرت خلاله بالراحة

ووقف المنتخبان دقيقة صمت لقراءة سورة الفاتحة، ترحما على ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب.

وتصدى هيرفي كوفي حارس منتخب بوركينا فاسو لتسديدة خطيرة من يوسف النصيري.

وعاد حارس بوركينا فاسو لينقذ فرصة هدف محقق بعد تسديدة قوية من أمين عدلي لاعب منتخب المغرب.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد قرر التبرع بإيرادات مباراة المغرب وبوركينا فاسو الودية لصالح ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد.

وضرب زلزال قوي المغرب في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي بقوة 6.9 على مقياس ريختر.

يذكر أن منتخبي المغرب وبوركينا فاسو ضمنا التأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا 2023

منتخب المغرب أمم إفريقيا
نرشح لكم
بين شوطي مواجهة الإمارات.. منتخب كوستاريكا يعلن وفاة مدربه المساعد بي إن سبورتس: وفاة عدد من لاعبي ليبيا متأثرين بالإعصار ماركا: فندق كريستيانو رونالدو يستضيف المتضررين من الزلزال في المغرب على رأسهم الأهلي والزمالك وريال مدريد.. أندية العالم يدعمون المغرب بعد الزلزال المدمر المغرب يعلن تأجيل مباراة ليبيريا لوقت لاحق مصدر من كاف لـ في الجول: المغرب يطلب تأجيل مواجهة ليبيريا.. والقرار خلال ساعات الدوري السعودي – النصر يستعيد فوفانا وتاليسكا عودة الشهراني وظهور الأغلى.. مانشيني يعلن تشكيله الأول مع السعودية
أخر الأخبار
بعد دقيقة صمت وقراءة الفاتحة.. المغرب يفوز على بوركينا فاسو في ظهوره الأول بعد الزلزال 33 دقيقة | الوطن العربي
الهزيمة الأولى منذ كأس العالم.. ألمانيا "المؤقتة" تنتصر على فرنسا 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد حسم الكاميرون البطاقة الأخيرة.. تعرف على جميع المنتخبات المتأهلة إلى أمم إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
بثلاثية في بوروندي.. منتخب الكاميرون يكمل عقد المتأهلين إلى أمم إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
فيتوريا: النظام العام في مصر به مشاكل.. لا يوجد أي معسكر شعرت خلاله بالراحة ساعة | منتخب مصر
تصفيات أوروبا - إيطاليا تهزم أوكرانيا ويشاركان المركز الثاني مع مقدونيا الشمالية ساعة | الكرة الأوروبية
تصفيات أوروبا - إسبانيا تكتسح قبرص بسداسية.. وهالاند وأوديجارد يقودان النرويج للفوز ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب تونس: كولر تواصل معي بشأن معلول.. لم نستطيع اللعب بدونه ونحترم الأهلي ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة طائرة - خروج حامل لقب أمم إفريقيا يشعل صراع التأهل للأولمبياد.. وموقف المونديال 2 عقد لمدة موسمين.. في الجول يكشف بنود تعاقد موديست مع الأهلي 3 خبر في الجول - الأهلي يجري الكشف الطبي على موديست في أوروبا.. وموقفه من السوبر الإفريقي 4 بكى بعد هدف وكاد يُعاقب بسبب القهوة.. من هو أنتوني موديست مهاجم الأهلي المنتظر