بعد دقيقة صمت وقراءة الفاتحة.. المغرب يفوز على بوركينا فاسو في ظهوره الأول بعد الزلزال

حقق منتخب المغرب الفوز على بوركينا فاسو في ظهوره الأول بعد الزالزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وفاز منتخب المغرب على نظيره البوركينابي بهدف دون في المباراة الودية التي جمعتهما، على أرضية ملعب لانس بفرنسا.

وسجل عز الدين أوناحي هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 38 بعد تمريرة امين عدلي.

ووقف المنتخبان دقيقة صمت لقراءة سورة الفاتحة، ترحما على ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب.

وتصدى هيرفي كوفي حارس منتخب بوركينا فاسو لتسديدة خطيرة من يوسف النصيري.

وعاد حارس بوركينا فاسو لينقذ فرصة هدف محقق بعد تسديدة قوية من أمين عدلي لاعب منتخب المغرب.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد قرر التبرع بإيرادات مباراة المغرب وبوركينا فاسو الودية لصالح ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد.

وضرب زلزال قوي المغرب في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي بقوة 6.9 على مقياس ريختر.

يذكر أن منتخبي المغرب وبوركينا فاسو ضمنا التأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا 2023