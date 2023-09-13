الهزيمة الأولى منذ كأس العالم.. ألمانيا "المؤقتة" تنتصر على فرنسا

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 00:31

كتب : FilGoal

ليروي ساني - ألمانيا ضد فرنسا

انتصر منتخب ألمانيا على فرنسا وصيفة كأس العالم 2022 وديا بهدفين لهدف.

واستضاف منتخب ألمانيا منافسه فرنسا في ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل نادي بروسيا دورتموند.

افتتح توماس مولر أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة.

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وأضاف ليروي ساني الهدف الثاني لألمانيا في الدقيقة 87.

وقلص أنطوان جريزمان النتيجة لفرنسا بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 89.

وشهدت المباراة تواجد رودي فاولر على رأس القيادة الفنية لمنتخب بلاده ألمانيا بشكل مؤقت عقب إقالة المدير الفني للفريق هانز فليك.

وتعد تلك الهزيمة هي الأولى لفرنسا منذ الهزيمة أمام تونس في الجولة الثالثة من كأس العالم 2022.

ويتصدر منتخب فرنسا المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 بـ15 نقطة بفارق ست نقاط عن ملاحقيه اليونان وهولندا.

وتقام يورو 2024 في ألمانيا الصيف المقبل.

ألمانيا فرنسا
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