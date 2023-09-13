الهزيمة الأولى منذ كأس العالم.. ألمانيا "المؤقتة" تنتصر على فرنسا

بعد حسم الكاميرون البطاقة الأخيرة.. تعرف على جميع المنتخبات المتأهلة إلى أمم إفريقيا

فيتوريا: النظام العام في مصر به مشاكل.. لا يوجد أي معسكر شعرت خلاله بالراحة