فيتوريا: النظام العام في مصر به مشاكل.. لا يوجد أي معسكر شعرت خلاله بالراحة

ألقى روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر باللوم على النظام العام والتي تتسبب في مشاكل خلال معسكرات الفراعنة المختلفة.

وفاز منتخب تونس على مصر مساء أمس الثلاثاء وديا في ملعب الدفاع الجوي بثلاثة أهداف لهدف في إطار الاستعداد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023 وخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "غياب لاعبي الأهلي؟ الأمر لا يتعلق بالأهلي لكنني أتحدث عن النظام العام في مصر، لا يوجد أي معسكر شعرت خلاله بالراحة رغم الفوز في كل المباريات الماضية لكن توجد أزمات ويصبح تركيز اللاعب في أمر آخر".

وواصل "في كل معسكر يوجد شيء ما يعطلنا عن العمل ففي أحد التوقفات كان هناك مباراة تتبع الاتحاد الإفريقي، أريد الراحة كي أعمل في هدوء، لو استطعت إيجاد الحلول يكون تركيز اللاعب في شيء آخر لأن هناك ظروف أخرى تكون مؤثرة".

وأكمل "في المنتخبات الكبيرة في التوقف الدولي ووقتما كنت أعمل في بنفيكا كان لدي لاعبين من دول بعيدة مثل المكسيك وبوليفيا أو أمريكا لكن كل لاعب منهم يستقل الطائرة وينضم للفريق، أعرف الفارق بين العمل في النادي والمنتخب ولكن كما قلت الأمر يتعلق بالنظام بشكل عام".

وأردف فيتوريا "كنت أريد المنافسة بقوة في تلك المباريات وأبارك للخصم لكن أولا أدخل المباراة بأسلحتي كاملة، وغيرت أسلوب لعبي ضد تونس ورغم إنه لم يكن جاهزا بالنسبة لنا لكن لعبنا بشكل جيد وهناك بعض الشباب لعبوا جيدا وهذا مهم لمستقبل منتخب مصر".

وعن مشاركة أحمد رمضان كظهير أيسر ضد تونس قال: "أحمد رمضان يجيد اللعب في مركزي المدافع والظهير الأيمن ولكن دفعنا به في مركز الظهير الأيسر لظروف المباراة، وحسام عبد المجيد مازال في بداية الطريق".

وتابع "لم نبدأ المباراة جيدا وضغطنا وقلصنا النتيجة وكنا نستطيع التعادل".

وأتم "في شهر أكتوبر سيكون هناك بعض اللاعبين لعبوا مباراتين أو ثلاثة وآخرين لم يعودوا حتى من الإصابات".

ويستعد الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري الجمعة المقبلة في السعودية في كأس السوبر الإفريقي.

وبناء عليه طلب الأهلي من منتخب مصر استبعاد الرباعي محمد الشناوي ومروان عطية ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ليستعد للمباراة المقبلة وهو ما تم بالفعل.

وكان رباعي الأهلي شارك في المباراة الأولى خلال التوقف الدولي ضد إثيبويا في ختام التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.