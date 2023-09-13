تصفيات أوروبا - إيطاليا تهزم أوكرانيا ويشاركان المركز الثاني مع مقدونيا الشمالية

حقق منتخب إيطاليا الفوز على أوكرانيا بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024 في ألمانيا الصيف المقبل.

ويعد الفوز هو الأول لمنتخب إيطاليا تحت قيادة لوتشيانو سباليتي الذي تولى تدريب الفريق في مباراة واحدة سابقة انتهت بالتعادل أمام مقدونيا الشمالية.

الفوز رفع رصيد منتخب إيطاليا إلى النقطة 7 بالتساوي مع أوكرانيا وأيضا مقدونيا الشمالية، ويظل الأزرق في المركز الثاني خلف إنجلترا المتصدر برصيد 13 نقطة بسبب فارق النقاط، والذي لعب مباراة أكثر.

تقدم منتخب إيطاليا في الدقيقة 12 عن طريق دافيد فراتيسي، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وجاء هدف أوكرانيا عن طريق أندري يارمولينكو في الدقيقة 41.

في المجموعة ذاتها فاز منتخب مقدونيا الشمالية على مالطة بهدفين دون رد، ليصل إلى النقطة 7 أيضا بالتساوي مع إيطاليا وأوكرانيا، ويأتي مالطة في المركز الأخير دون نقاط.

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