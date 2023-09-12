مدرب تونس: كولر تواصل معي بشأن معلول.. لم نستطيع اللعب بدونه ونحترم الأهلي

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 - 23:47

كتب : FilGoal

منتخب مصر - تونس - علي معلول

كشف جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس عن تواصل معه نظيره مارسيل كولر مدرب الأهلي بشأن استبعاد علي معلول من معسكر نسور قرطاج لمشاركة الفريق الأحمر في السوبر الإفريقي الجمعة المقبلة.

علي معلول

النادي : الأهلي

وتحدث القادري في مؤتمر صحفي عقب مواجهة مصر الودية التي أقيمت اليوم الثلاثاء قائلا: "نحترم الأهلي وتواصل معي مدربه مارسيل كولر وكانت مكالمة هاتفية رائعة ولكن منتخب تونس لا يستطيع أن يلعب بدون معلول لذلك حافظنا على تواجده معنا لأنه لاعب مميز".

وأكمل "آخر مباراة لعبها معلول كانت في الثالث من شهر أغسطس الماضي وحصل على فترة راحة قبل البدء في فترة إعدادا وفي المباراة السابقة لم نشركه وشارك لـ60 دقيقة فقط اليوم ضد مصر".

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وأتم القادري "نحترم الأهلي كثيرا ولكن كان لابد من تواجد معلول معنا، حدث تواصل سابقا وسمحنا لمعلول بالرحيل عن معسكر شهر يونيو".

وفاز منتخب تونس على مصر اليوم الثلاثاء وديا في ملعب الدفاع الجوي بثلاثة أهداف لهدف في إطار الاستعداد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023 وخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري الجمعة المقبلة في السعودية في كأس السوبر الإفريقي.

وبناء عليه طلب الأهلي من منتخب مصر استبعاد الرباعي محمد الشناوي ومروان عطية ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ليستعد للمباراة المقبلة وهو ما تم بالفعل.

وحاول الأهلي التواصل مع تونس لاستبعاد معلول كما أوضح القادري لكن تم رفض الطلب.

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