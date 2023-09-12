حازم إمام: تجربة مصر أمام تونس منقوصة.. والأجواء المحيطة بالمعسكر لم تكن جيدة

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 - 23:36

كتب : FilGoal

منتخب مصر - تونس

يرى حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن خسارة منتخب مصر أمام تونس لا تدل على مستوى الفراعنة لعدة أسباب.

وفاز منتخب تونس وديا على مصر بثلاثية مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بملعب الدفاع الجوي.

وتعد هذه الهزيمة هي الأولى لمنتخب مصر تحت قيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا.

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وقال حازم إمام عبر قناة أون تايم سبورتس: "الفترة المقبلة الأولوية ستكون لمنتخب مصر في كل المعسكرات لأن الجمهور في النهاية يهاجم المنتخب وقت الخسارة وينتقد مستواه".

وأضاف "الأجواء المحيطة بمعسكر منتخب مصر لم تكن جيدة وكثرة الحديث عن عدم أهمية مباراتي إثيوبيا وتونس وإراحة اللاعبين أخرجهم من التركيز".

وواصل "ظروف مباراة تونس لن تتكرر مرة أخرى لمنتخب مصر والمعسكر المقبل سيكون في تصفيات كأس العالم ويجب أن يكون الاهتمام أكبر بالمنتخب لأن وقت التجربة انتهى".

وأكمل "مستوى منتخب مصر البدني تأثر بسبب عودة اللاعبين المحليين من فترة راحة طويلة وأنا حزين على الخسارة وأيضا على حزن الجمهور من الخسارة وهذا ليس مستوى مصر الطبيعي".

وأتم تصريحاته "تجربة مباراة تونس منقوصة لمنتخب مصر ولكنها أيضا مهمة لإظهار الأخطاء من أجل تصحيحها مرة أخرى ولا أستطيع القول إن هذا هو منتخب مصر الأساسي".

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