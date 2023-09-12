المساكني: دخلنا مباراة مصر بهدف الفوز.. والفراعنة قادرون على التسجيل في أي وقت

شدد يوسف المساكني قائد منتخب تونس على أن فريقه لعب مباراة مصر منذ البداية بهدف الفوز.

وفاز منتخب تونس وديا على مصر بثلاثية مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بملعب الدفاع الجوي.

وقال المساكني عبر قناة أون تايم سبورتس: "منذ بداية مباراة مصر وهدفنا الفوز وسجلنا مبكرا هدفين واستطعنا الحفاظ على النتيجة وفي النهاية خرجنا بالانتصار".

وأضاف "مصر منتخب قوي ولديه الإمكانيات لتسجيل الأهداف في أي وقت وتهديد المرمى، وبعد أن تسجل هدفين في 7 دقائق أمامه يجب أن تعود للدفاع من أجل الحفاظ على النتيجة".

وأتم تصريحاته "كل منتخبات إفريقيا أصبحت قوية وكأس الأمم لها طعم خاص وسنحضر لها بشكل جيد ".