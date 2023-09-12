مؤتمر فيتوريا: كان بإمكاننا التعادل.. وفخور باللاعبين رغم الظروف الصعبة

عبر روي فيتوريا مدرب منتخب مصر عن رضاه رغم الخسارة أمام نظيره التونسي.

تلقى منتخب مصر خسارته الأولى تحت قيادة مدربه روي فيتوريا وذلك بالهزيمة أمام تونس بثلاثة أهداف لهدف.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي: "كان بإمكاننا تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول وحاولنا كذلك في الشوط الثاني ولم نوفق. اللاعبون ظهروا بشكل والخصم سجل الهدف الثالث في الوقت الذي كنا نخاطر فيه"

وأضاف "لا أحب الخسارة لكني فخور باللاعبين الذين خاضوا هذه المباراة في ظروف صعبة".

وأتم "هناك بعض اللاعبين الذين شاركوا للمرة الأولى مع المنتخب وكذلك لاعبي خط الدفاع جدد ولم يشاركوا مع بعضهم كثيرا".

واستضاف منتخب مصر منافسه تونس اليوم الثلاثاء في ملعب برج العرب لملاقاته وديا للاستعداد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023.

افتتح منتخب تونس أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة عن طريق عيسى لعيدوني.

وأضاف حمدي فتحي الهدف الثاني لتونس بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثامنة.

وقلص عمر كمال النتيجة لمنتخب مصر بهدف في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل حمزة رفيعة الهدف الثالث لتونس.

وبعدما قاد منتخب مصر في ثماني مباريات فاز فيهم جميعا جاءت الهزيمة الأولى لفيتوريا مع الفراعنة ضد تونس.

كما أن هذه المباراة هي الأولى التي يتلقى فيها منتخب مصر هدفين أو أكثر بعدما تلقى هدفين خلال الثماني مباريات السابقة.