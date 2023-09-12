اسكواش - رباعي مصري إلى ربع نهائي سيدات قطر كلاسيك.. وفرج أمام مؤمن

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 - 22:32

كتب : محمد سمير

هانيا الحمامي - اسكواش

حسم رباعي سيدات مصر تأهلهن إلى ربع نهائي بطولة قطر كلاسيك المقامة في الدوحة.

وتأهل كل من نوران جوهر وهانيا الحمامي ونور الشربيني وسلمى هاني إلى ربع النهائي.

أما في منافسات الرجال فيصطدم كل من علي فرج وطارق مؤمن ببعضهما في ربع نهائي الرجال.

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وتستأنف منافسات الدور الثالث من مسابقة الرجال غدا الأربعاء.

وتغلبت نوران جوهر على الأمريكية أوليفيا فليتشر بثلاثة أشواط دون مقابل، وبنفس النتيجة أقصت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة، سيفا سوبرامينيام لاعبة ماليزيا.

وحولت نور الشربيني تأخرها بشوط إلى فوز على زميلتها روان العربي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وأخيرا نجحت سلمى هاني في تحقيق الفوز على الكندية هولي نوتون بثلاثة أشواط دون مقابل.

أما على مستوى الرجال فتغلب علي فرج لاعب وادي دجلة على زميله فارس الدسوقي بثلاثة أشواط دون مقابل.

ونجح طارق مؤمن في تحقيق الفوز على عبد الله التميمي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتقام غدا الأربعاء منافسات ربع نهائي السيدات وختام الدور الثالث من مباريات الرجال كالآتي:

هانيا الحمامي × الإنجليزية جينا كينيدي (12 ظهرا)

يوسف إبراهيم × الإنجليزي محمد الشوربجي (12:45 ظهرا)

نوران جوهر × الأمريكية أماندا صبحي (1:30 ظهرا)

مازن هشام × علي أبو العينين (2:15 عصرا)

سلمى هاني × البلجيكية تيني جيليس (4:00 عصرا)

يوسف سليمان × البيروفي دييجو إلياس (4:45 عصرا)

نور الشربيني × البلجيكية نيلي جيليس (5:30 مساء)

كريم عبد الجواد × السويسري نيكولاس مولر (6:15 مساء)

اسكواش علي فرج هانيا الحمامي نوران جوهر
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