الخسارة الأولى لفيتوريا.. تونس تنتصر على مصر وديا بثلاثية

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 - 22:04

كتب : FilGoal

منتخب مصر - تونس - علي معلول - محمد صلاح

تلقى منتخب مصر خسارته الأولى تحت قيادة مدربه روي فيتوريا وذلك بالهزيمة أمام تونس بثلاثة أهداف لهدف.

واستضاف منتخب مصر منافسه تونس اليوم الثلاثاء في ملعب برج العرب لملاقاته وديا للاستعداد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023.

افتتح منتخب تونس أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة عن طريق عيسى لعيدوني.

وأضاف حمدي فتحي الهدف الثاني لتونس بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثامنة.

وقلص عمر كمال النتيجة لمنتخب مصر بهدف في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل حمزة رفيعة الهدف الثالث لتونس.

وبعدما قاد منتخب مصر في ثماني مباريات فاز فيهم جميعا جاءت الهزيمة الأولى لفيتوريا مع منتخب مصر ضد تونس.

كما أن هذه المباراة هي الأولى التي يتلقى فيها منتخب مصر هدفين أو أكثر بعدما تلقى هدفين خلال الثماني مباريات السابقة.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بهجوم سريع من قبل تونس ومن الناحية مرر محمد علي بن رمضان الكرة وأخطأ علي جبر في تشتيت الكرة لتعود إلى عيسى لعيدوني الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول للضيوف.

واصل منتخب تونس ضغطه وفي الدقيقة ومن الناحية اليمنى أرسل وجدي كشريدة عرضية ارتطمت بعلي جبر ثم رأس حمدي فتحي لتسكن الشباك وتعلن عن الهدف الثاني لنسور قرطاج.

استفاق منتخب مصر وكاد عمر مرموش يقلص النتيجة من ركلة حرة لكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى تونس.

وسدد حسام عبد المجيد كرة برأسه لكنها مرت إلى خارج الملعب.

وكاد مرموش يسجل هدفا في الدقيقة 32 لكنه فضل تسديد كرة زاحفة تصدى لها في النهاية الحارس أيمن دحمان بدلا من التمرير للاعبين المنفردين من منتخب مصر.

وفي الدقيقة 35 ومن تسديدة قوية على الطائر قلص عمر كمال عبد الواحد النتيجة بهدف أول لمنتخب مصر.

وفي الدقيقة 54 طلب منتخب تونس الحصول على ركلة جزاء لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وأخرى منتخب مصر تبديلين بخروج طارق حامد وزيزو ومشاركة مصطفى فتحي ومحمود حمادة في الدقيقة 63.

وعقب دقيقة أجرى منتخب تونس تبديلين بخروج محمد علي بن رمضان وعلي معلول ومشاركة علاء غرام وحمزة رفيعة.

وفي الدقيقة 69 سدد صلاح الكرة تصدى لها أيمن دحمان الذي خرج من مرماه وتابع مصطفى محمد الكرة بتسديدة ساقطة لكنها ذهبت خارج الملعب.

وأجرى منتخب مصر تبديلين جديدين محمد حمدي وإبراهيم عادل بدلا من مرموش وعمر كمال.

وكذلك أجرى منتخب تونس تبديلين بمشاركة حنبعل المجبري وعمر لعيوني وخروج لمساكني وإلياس العاشوري.

وهدأت المباراة ولم يكن هناك أي تواجد للفرص الخطيرة على أي مرمى.

وفي الدقيقة 86 أجرى منتخب مصر تبديلين أسامة فيصل وسام مرسي وخروج حسام عبد المجيد وحمدي فتحي.

وسدد مصطفى محمد كرة زاحفة حولها دحمان لركلة ركنية مرت دون خطورة.

واحتسب الحكم خمس دقائق وقت بدل من الضائع وفي الثواني الأخيرة منه سجل حمزة رفيعة الهدف الثالث لنسور قرطاج

مصر تونس صلاح معلول عمر كمال
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