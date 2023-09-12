بمشاركة سون.. كوريا الجنوبية تكلف السعودية الخسارة الثانية تواليا مع مانشيني

خسر المنتخب السعودي المباراة الثانية على التوالي تحت قيادة مدربه الجديد، الإيطالي روبرتو مانشيني.

وفاز منتخب كوريا الجنوبية على السعودية بهدف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك بمدينة نيوكاسل الإنجليزية.

وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب المنتخب الكوري تشو غو سونغ بعد مرور 32 دقيقة من عمر اللقاء.

المباراة شهدت مشاركة سون هيونج مين نجم توتنام رغم الشكوك حول جاهزيته لخوض المباراة.

منتخب السعودية خسر المباراة الثانية على التوالي تحت قيادة مانشيني بعد الخسارة من كوستاريكا بنتيجة 3-1.

وتولى مانشيني تدريب منتخب السعودية في عقد يمتد حتى 2027 خلفا للفرنسي هيرفي رينار.

وصف المباراة

شهدت بداية المباراة فرصة خطيرة لمنتخب كوريا الجنوبية في الدقيقة الثامنة بعد تسديدة قوية مرت بجوار مرمى محمد العويس.

وسدد سالم الدوسري تسديدة قوية من ركلة حرة ثابتة مرت أعلى مرمى منتخب كوريا الجنوبية.

واستغل تشو كيو سونج مهاجم منتخب كوريا الجنوبية خطأ من علي البليهي وسجل الهدف الأول من ضربة رأسية.

وحاول المنتخب السعودي تعديل النتيجة، وتسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول ولكنه محاولاته لم تنجح.

وبدأ الشوط الثاني بسيطرة متبادلة من قِبل لاعبي المنتخبين فأرسل لاعب منتخب كوريا الجنوبية يونج وو بارك كرة عرضية في الدقيقة 48 ولكن أبعدها دفاع الأخضر.

ورد لاعب المنتخب السعودي سالم الدوسري بكرة عرضية في الدقيقة 50 ولكن أبعدها الدفاع الكوري الجنوبي.

وحصل المنتخب السعودي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 53 سددها ناصر الدوسري ولكن تصدى لها حارس مرمى كوريا الجنوبية.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء في الدقيقة 54 ضد لاعب منتخب كوريا الجنوبية هوانج إن بيوم بعد كرة مشتركة بينه وبين عبدالله الخيبري.

وتصدى حارس مرمى المنتخب السعودي محمد العويس في الدقيقة 55 لتسديدة من اللاعب الكوري تشان هوانج.

وأرسل لاعب منتخب كوريا الجنوبية سون هيونج مين كرة عرضية في الدقيقة 57 أبعدها دفاع الأخضر.

وأرسل لاعب الأخضر ياسر الشهراني كرة عرضية في الدقيقة 59 أبعدها دفاع المنتخب الكوري.

وسدد لاعب المنتخب الكوري هوانج إن بيوما برأسه تسديدة خطيرة ولكن مرت أعلى المرمى.

وكثف المنتخب السعودي محاولاته قبل نهاية المباراة لتسجيل هدف التعادل لكن محاولاته لم تنجح.