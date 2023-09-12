الهدف الدولي الأول.. عمر كمال يدك مرمى تونس بتسديدة صاروخية
الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 - 21:15
كتب : FilGoal
هل يوجد طريقة أفضل من ذلك تفتتح بها أهدافك الدولية مع منتخب مصر؟ بالتأكيد لا.
وسجل عمر كمال هدفه الدولي الأول مع منتخب مصر في شباك تونس في المباراة الودية التي تقام اليوم الثلاثاء.
ويستضيف منتخب مصر منافسه تونس في ملعب الدفاع الجوي في إطار استعدادات كليهما للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023.
وجاء الهدف بتسديدة صاروخية على الطائر بيمناه في الدقيقة 35.
وجاء هدف عمر كمال الأول له مع منتخب مصر في مباراته رقم 13 بقميص الفراعنة.
وفي مبارياته الـ12 السابقة صنع عمر كمال هدفا كان ضد السودان.
video:1
قذيييفة قوية لا تصد ولا ترد 🔥⚽ عمر كمال يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس #ONTime_Sports pic.twitter.com/Fm5vYsgMgB— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 12, 2023
نرشح لكم
مباشر – مصر (1) - (2) تونس.. غياب الخطورة تشكيل مصر – عودة صلاح.. وزيزو وطارق حامد أساسيان ضد تونس طاقم تحكيم كويتي لمباراة مصر وتونس دقيقة حداد على ضحايا المغرب وليبيا قبل مباراة مصر وتونس مواعيد مباريات الثلاثاء 12 سبتمبر - مصر ضد تونس.. وتصفيات أمم أوروبا مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: إصابة فتوح بسيطة.. وموقفه من مواجهة تونس انتهت - مصر الأولمبي (2)-(1) روسيا تشكيل المنتخب الأولمبي - تبديل جديد في حراسة المرمى.. ومحمود صابر يقود الوسط ضد روسيا