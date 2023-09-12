الهدف الدولي الأول.. عمر كمال يدك مرمى تونس بتسديدة صاروخية

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 - 21:15

كتب : FilGoal

منتخب مصر - تونس - هدف عمر كمال

هل يوجد طريقة أفضل من ذلك تفتتح بها أهدافك الدولية مع منتخب مصر؟ بالتأكيد لا.

عمر كمال

النادي : مودرن فيوتشر

مصر

وسجل عمر كمال هدفه الدولي الأول مع منتخب مصر في شباك تونس في المباراة الودية التي تقام اليوم الثلاثاء.

ويستضيف منتخب مصر منافسه تونس في ملعب الدفاع الجوي في إطار استعدادات كليهما للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023.

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وجاء الهدف بتسديدة صاروخية على الطائر بيمناه في الدقيقة 35.

وجاء هدف عمر كمال الأول له مع منتخب مصر في مباراته رقم 13 بقميص الفراعنة.

وفي مبارياته الـ12 السابقة صنع عمر كمال هدفا كان ضد السودان.

عمر كمال مصر تونس
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