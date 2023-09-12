السوبر الإفريقي - وصول بعثة الأهلي إلى السعودية

وصلت بعثة الأهلي إلى مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية لخوض مباراة السوبر الإفريقي.

أنتوني موديست النادي : الأهلي الأهلي

ويلعب الأهلي ضد اتحاد العاصمة الجزائري في تمام التاسعة من مساء الجمعة بمباراة السوبر الإفريقي في مدينة الطائف السعودية.

وعلم FilGoal.com أن رحلة الأهلي شملت 21 لاعبا من القاهرة إلى السعودية على أن ينضم الثنائي علي معلول وبيرسي تاو بعد انتهاء ارتباطه بمنتخبي تونس وجنوب إفريقيا.

وشهدت القائمة المغادرة ضم الثلاثي الوافد حديثا إلى الأهلي وهم أنتوني موديست وإمام عاشور ورضا سليم.

وغاب عن قائمة اللاعبين المسافرين كل من عمرو السولية ومحمود متولي وكريم وليد.

وكان كريم وليد قد عاد إلى الأهلي بعد انتهاء إعارته مع فريق فيوتشر.

ومن المقرر أن يعلن الأهلي عن قائمته النهائية والتي تضم 18 لاعبا لخوض منافسات المباراة يوم الخميس قبل انطلاق الاجتماع الفني.

وجاءت قائمة الأهلي المغادرة من القاهرة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفي شوبير - مصطفي مخلوف

الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - محمد هانى - كريم الدبيس.

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - رضا سليم - أحمد عبد القادر - محمد الضاوي كريستو - طاهر محمد.

الهجوم: صلاح محسن - محمود كهربا - أنتوني موديست

وستقام المباراة في مدينة الطائف في ملعب الملك فهد.

ويدير المباراة الحكم الجابوني بيير أتشو، ويعاونه كل من بوريس ديتسوجا من الجابون، وكارين فومو من الكاميرون، عيسى سي من السنغال حكما رابعا.

وسبق للحكم بيير أتشو إدارة مباراة مصر ضد مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.

وللمرة الأولى تستضيف المملكة العربية السعودية مباريات كأس السوبر الإفريقي، علما بأن قطر استضافت البطولة من قبل في 3 نسخ سابقة.