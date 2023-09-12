بين شوطي مواجهة الإمارات.. منتخب كوستاريكا يعلن وفاة مدربه المساعد

أعلن منتخب كوستاريكا وفاة إريك رودريجيز سانتاماريا المدرب المساعد بجهازه الفني.

وخسر منتخب كوستاريكا وديا اليوم الثلاثاء أمام الإمارات بنتيجة 4-1.

وذكرت قناة أبو ظبي الرياضية، أت سانتاماريا توفى بين شوطي مباراة الإمارات وكوستاريكا.

وعقب المباراة أصدر الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم بيانا أوضح من خلاله تفاصيل وفاة سانتاماريا.

وقال الاتحاد الكوستاريكي في بيان:

"يأسف اتحاد كوستاريكا لكرة القدم للإعلان عن وفاة المساعد الفني للمنتخب الوطني الأول إريك رودريجيز سانتاماريا".

"يوم السبت الماضي، واجه رودريجيز مشكلة صحية أثناء الانتقال من نيوكاسل إلى زغرب، ولهذا السبب تقرر خلال التوقف في أمستردام أن يبقى في تلك المدينة ليتم تقييمه طبيا، دائما بصحبة أحد أعضاء الطاقم الإداري للاختيار الرئيسي".

"ومع ذلك، تم إدخاله يوم الأحد إلى مستشفى أولفج في تلك المدينة. وفي اليوم نفسه، أجرى الاتحاد اتصالات لزوجته للسفر إلى هولندا، التي تمكنت من الوصول يوم الاثنين الماضي. ومع ذلك، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، ساءت حالته الصحية وللأسف توفي إريك رودريجيز".

"يأسف الاتحاد الكوستاريكي لهذا الخبر ، ويعمل في الوقت نفسه على جميع التفاصيل الخاصة بإعادة الجثة إلى الوطن ، جنبا إلى جنب مع سفارة كوستاريكا في هولندا".