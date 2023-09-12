بين شوطي مواجهة الإمارات.. منتخب كوستاريكا يعلن وفاة مدربه المساعد

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 - 20:49

كتب : FilGoal

إريك سانتا ماريا ومانشيني

أعلن منتخب كوستاريكا وفاة إريك رودريجيز سانتاماريا المدرب المساعد بجهازه الفني.

وخسر منتخب كوستاريكا وديا اليوم الثلاثاء أمام الإمارات بنتيجة 4-1.

وذكرت قناة أبو ظبي الرياضية، أت سانتاماريا توفى بين شوطي مباراة الإمارات وكوستاريكا.

أخبار متعلقة:
كرة يد - انتصار الأهلي والزمالك في رابع جولات المرحلة الأولى من دوري المحترفين خبر في الجول - الزمالك يصرف جزءا من مستحقات اللاعبين قبل مواجهة أرتا سولار مدحت شلبي يبدأ مشوار تعليقه على الدوري السعودي بمواجهة الهلال ضد الرياض وكيل جوارديولا يكشف لـ في الجول موعد عودته لقيادة مانشستر سيتي

وعقب المباراة أصدر الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم بيانا أوضح من خلاله تفاصيل وفاة سانتاماريا.

وقال الاتحاد الكوستاريكي في بيان:

"يأسف اتحاد كوستاريكا لكرة القدم للإعلان عن وفاة المساعد الفني للمنتخب الوطني الأول إريك رودريجيز سانتاماريا".

"يوم السبت الماضي، واجه رودريجيز مشكلة صحية أثناء الانتقال من نيوكاسل إلى زغرب، ولهذا السبب تقرر خلال التوقف في أمستردام أن يبقى في تلك المدينة ليتم تقييمه طبيا، دائما بصحبة أحد أعضاء الطاقم الإداري للاختيار الرئيسي".

"ومع ذلك، تم إدخاله يوم الأحد إلى مستشفى أولفج في تلك المدينة. وفي اليوم نفسه، أجرى الاتحاد اتصالات لزوجته للسفر إلى هولندا، التي تمكنت من الوصول يوم الاثنين الماضي. ومع ذلك، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، ساءت حالته الصحية وللأسف توفي إريك رودريجيز".

"يأسف الاتحاد الكوستاريكي لهذا الخبر ، ويعمل في الوقت نفسه على جميع التفاصيل الخاصة بإعادة الجثة إلى الوطن ، جنبا إلى جنب مع سفارة كوستاريكا في هولندا".

منتخب كوستاريكا منتخب الإمارات
نرشح لكم
بي إن سبورتس: وفاة عدد من لاعبي ليبيا متأثرين بالإعصار ماركا: فندق كريستيانو رونالدو يستضيف المتضررين من الزلزال في المغرب على رأسهم الأهلي والزمالك وريال مدريد.. أندية العالم يدعمون المغرب بعد الزلزال المدمر المغرب يعلن تأجيل مباراة ليبيريا لوقت لاحق مصدر من كاف لـ في الجول: المغرب يطلب تأجيل مواجهة ليبيريا.. والقرار خلال ساعات الدوري السعودي – النصر يستعيد فوفانا وتاليسكا عودة الشهراني وظهور الأغلى.. مانشيني يعلن تشكيله الأول مع السعودية "ملك جديد".. الشارقة يخطف ماريجا من موسيماني
أخر الأخبار
السوبر الإفريقي - وصول بعثة الأهلي إلى السعودية 5 دقيقة | الكرة المصرية
بين شوطي مواجهة الإمارات.. منتخب كوستاريكا يعلن وفاة مدربه المساعد 21 دقيقة | الوطن العربي
كرة يد - انتصار الأهلي والزمالك في رابع جولات المرحلة الأولى من دوري المحترفين 24 دقيقة | كرة يد
خبر في الجول - الزمالك يصرف جزءا من مستحقات اللاعبين قبل مواجهة أرتا سولار ساعة | الكرة المصرية
مدحت شلبي يبدأ مشوار تعليقه على الدوري السعودي بمواجهة الهلال ضد الرياض ساعة | السعودية
استراحة – مصر (1) - (2) تونس.. تقدم نسور قرطاج ساعة | منتخب مصر
وكيل جوارديولا يكشف لـ في الجول موعد عودته لقيادة مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
الخليج يحدد موعد عودة محمد شريف ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة طائرة - خروج حامل لقب أمم إفريقيا يشعل صراع التأهل للأولمبياد.. وموقف المونديال 2 عقد لمدة موسمين.. في الجول يكشف بنود تعاقد موديست مع الأهلي 3 خبر في الجول - الأهلي يجري الكشف الطبي على موديست في أوروبا.. وموقفه من السوبر الإفريقي 4 بكى بعد هدف وكاد يُعاقب بسبب القهوة.. من هو أنتوني موديست مهاجم الأهلي المنتظر