كرة يد - انتصار الأهلي والزمالك في رابع جولات المرحلة الأولى من دوري المحترفين

انتصر فريقا الأهلي والزمالك في رابع جولات المرحلة الأولى من دوري المحترفين لرجال كرة اليد.

وتغلب الأهلي خارج ملعبه على سموحة، بينما نجح الزمالك في الفوز على الترسانة.

ونجح الزمالك في حل جزئي لمشكلته مع الاتحاد المصري لكرة اليد وتم قيد خمسة لاعبين جدد.

وتغلب الأهلي على سموحة بنتيجة 28-21، بينما الزمالك نجح في تحقيق الفوز على الترسانة بنتيجة 37-25.

وتقام الجولة الخامسة من المسابقة يوم الجمعة 15 من شهر سبتمبر الجاري، ويستضيف الأهلي فريق الشمس في الرابعة عصرا.

بينما يستضيف الزمالك فريق البنك الأهلي في تمام السادسة مساء.

وتشهد النسخة الحالية من مسابقة دوري المحترفين نظاما جديدا كالآتي:

يقام دوري المحترفين من ثلاثة مراحل، وتنطلق المرحلة الأولى من 16 فريقا ويضاف إليها نقاط اعتبارية من دوري الشباب لمواليد 2004 ودوري الناشئين مواليد 2006.

أما في المرحلة الثانية فيتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين.

وتقام المرحلة الثانية بنظام 14 جولة ذهابا وإيابا لتحديد المتأهلين الأربعة للمنافسة على اللقب.

ويتأهل إلى المرحلة الثالثة أصحاب المراكز الأربعة الأولى للمنافسة على لقب الدوري.

ويلعب صاحب المركز الأول أمام المركز الثاني بنظام Best of 3 لتحديد البطل والوصيف.

وتقام جميع مباريات دوري المحترفين بنظام حسم النتيجة (فائز- خاسر) وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بتعادل الفريقين يتم مباشرة تطبيق قاعدة الرميات الترجيحية لتحديد الفائز.

ويحصل الفريق الفائز في الوقت الأصلي للمباراة على 3 نقاط بينما الفائز بالرميات الترجيحية على نقطتين.

أما الخاسر في الوقت الأصلي فلا يحصل على نقاط، بينما الخاسر بالرميات الترجيحية يحصل على نقطة واحدة.