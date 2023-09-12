خبر في الجول - الزمالك يصرف جزءا من مستحقات اللاعبين قبل مواجهة أرتا سولار

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 - 20:05

كتب : إبراهيم رمضان

احتفال لاعبي الزمالك بهدف زيزو أمام فيوتشر

بدأ نادي الزمالك في صرف جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة قبل مواجهة أرتا سولار الجيبوتي.

ويلعب الزمالك أمام أرتا سولار يوم السبت في تنزانيا بذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وعلم FilGoal.com أن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك قررت صرف جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة.

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ويستعد الزمالك لبدء مشواره في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بمواجهة أرتا سولار.

ويقام لقاء الإياب في القاهرة مطلع أكتوبر المقبل.

ويتأهل الفائز من مواجهة الزمالك ضد أرتا سولار إلى دور المجموعات.

وتم فتح باب الترشح للانتخابات وتلقي طلبات المرشحين بداية من اليوم الإثنين الموافق 4 سبتمبر، واستمرت فترة تلقي طلبات الترشح حتى يوم 10 من شهر سبتمبر الجاري في مقر نادي الزمالك.

وتتكون اللجنة من عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وحددت اللجنة يوم 20 أكتوبر المقبل للدعوى لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي طبقا للوائح والقوانين المتبعة.

وتستمر اللجنة في أداء عملها حتى انتهاء الجمعية العمومية وتسليم النادي للمجلس الجديد.

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