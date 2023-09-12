مدحت شلبي يبدأ مشوار تعليقه على الدوري السعودي بمواجهة الهلال ضد الرياض

يستهل مدحت شلبي المعلق المصري مشواره في التعليق على الدوري السعودي هذا الموسم بمواجهة دربي الرياض.

ويحل الرياض ضيفا على الهلال في تمام التاسعة من مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

وانتقل مدحت شلبي إلى شبكة SSC السعودية والتي تنقل منافسات الدوري السعودي.

ويتقاسم الهلال صدارة المسابقة عقب مرور خمس جولات بالتساوي مع التعاون ولكل منهما 13 نقطة.

وتذاع مباراة الهلال ضد الرياض على قناة SSC1 وتطبيق شاهد.

ونجح الهلال في ضم أكثر من نجم عالمي في الخط الأمامي خلال فترة الانتقالات الصيفية، أبرزهم نيمار من باريس سان جيرمان وألكسندر ميتروفيتش من فولام.

وقد تشهد مواجهة الهلال ضد الرياض ظهور حسان تمبكتي الأول مع الأزرق.

ويعتبر تمبكتي أغلى صفقة لاعب سعودي في تاريخ المسابقة.