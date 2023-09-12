الخليج يحدد موعد عودة محمد شريف

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 - 19:29

كتب : FilGoal

محمد شريف

حدد نادي الخليج السعودي موعد عودة محمد شريف للانضمام إلى تدريبات فريقه.

ويستعد الخليج لمواجهة الفتح يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فإن ثنائي الخليج الدولي، المصري محمد شريف والبوسني إبراهيم سيهيتش، سيصلان إلى الدمام، اليوم، عقب فراغهما من المشاركة الدولية مع منتخبَي بلديهما ضمن فترة التوقف الدولي الجارية.

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ويستعد محمد شريف لخوض مواجهة مصر الودية الدولية أمام تونس المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء.

ويتواجد محمد شريف على مقاعد بدلاء منتخب مصر في مواجهة تونس.

وجاء تشكيل منتخب مصر لمواجهة تونس كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل

في الدفاع: أحمد رمضان- علي جبر- حسام عبد المجيد- عمر كمال

في الوسط: طارق حامد- حمدي فتحي- أحمد سيد "زيزو"

في الهجوم: عمر مرموش- مصطفى محمد- محمد صلاح

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد صبحي ومحمد حمدي ومحمود مرعي ومحمود حمادة وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي وسام مرسي وأسامة فيصل ومحمد شريف.

محمد شريف نادي الخليج
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