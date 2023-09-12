تشكيل مصر – عودة صلاح.. وزيزو وطارق حامد أساسيان ضد تونس
الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 - 18:39
كتب : بسام أبو بكر
عاد محمد صلاح قائد منتخب مصر لتشكيل الفريق الأساسي في مباراة الفراعنة الودية ضد تونس بعد غيابه عن لقاء إثيوبيا الأخير.
ويستضيف منتخب مصر منافسه تونس في استاد الدفاع الجوي في مباراة ودية في إطار الاستعداد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023.
وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد أبو جبل
في الدفاع: أحمد رمضان- علي جبر- حسام عبد المجيد- عمر كمال
في الوسط: طارق حامد- حمدي فتحي- أحمد سيد "زيزو"
في الهجوم: عمر مرموش- مصطفى محمد- محمد صلاح
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد صبحي ومحمد حمدي ومحمود مرعي ومحمود حمادة وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي وسام مرسي وأسامة فيصل ومحمد شريف.
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