تنس – إيقاف سايمونا هاليب 4 سنوات بسبب المنشطات

أعلنت الوكالة الدولية لنزاهة التنس اليوم الثلاثاء إيقاف الرومانية سايمونا هاليب أربع سنوات بسبب مخالفتين منفصلتين بشأن قواعد مكافحة المنشطات.

وكانت اللاعبة الرومانية صاحبة الـ31 عاما موقوفة مؤقتا منذ شهر أكتوبر من عام 2022 بعد ظهور نتيجة إيجابية لمادة روكسادوستات المحظورة وقت مشاركتها في بطولة أمريكا المفتوحة.

وعلى الرغم من قبول استئنافها بأنها تناولت مكملا غذائيا ملوثا إلا أن لجنة مكافحة المنشطات رأت أن هذا لا يمكن أن يؤدي إلى تواجد مادة الروكسادوستات المتواجدة في العينة المسحوبة منها.

وبعد توصل ثلاثة خبراء إلى الرأي ذاته تقرر إيقاف هاليب أربع سنوات رسميا.

وسبق وتوجت سايمونا هاليب بلقبين جراند سلام في مسيرتها عامي 2018 و2019 على حساب الأمريكيتين سلواني ستيفنز وسيرينا ويليامز.

وإجمالا وصلت هاليب لنهائي جراند سلام خمس مرات في مسيرتها خسرت أول ثلاثة منهم أعوام 2014 و2017 و2018.