بنزيمة مهدد بالغياب عن اتحاد جدة أمام الأخدود

بات مهاجم اتحاد جدة كريم بنزيمة مهددا بالغياب عن مباراة فريقه أمام الأخدود.

ويلعب الاتحاد أمام الأخدودو يوم الخميس ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن بنزيما غاب عن مران الفريق التحضيري لمواجهة الأخدود.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن سبب غياب بنزيمة غير معلوم سواء بإذن مسبق من الجهاز الفني بقيادة نونو سانتو أم لأسباب أخرى.

ويعاني اتحاد جدة من بعض الغيابات أمام الأخدود، إذ يعاني إيجور كورنادو صانع الألعاب البرازيلي من الإصابة.

فيما وصل فيليبي لويز منذ ساعات وهناك شكوك حول جاهزيته الفنية والبدنية لخوض المباراة.

ويسعى الاتحاد لتعويض خسارة المباراة الماضية أمام الهلال بنتيجة 4-3، فيما حقق الأخدود فوزه الأول في السمابقة على حساب الرياض بهدف دون رد.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث في ترتيب دوري روشن برصيد 12 نقطة، فيما يتواجد الأخدود في المركز الـ13 برصيد 4 نقاط.