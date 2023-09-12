تاو: عقدي مستمر مع الأهلي.. وسبب عودتي من إنجلترا وطقس أحافظ عليه قبل المباريات

رد بيرسي تاو لاعب الأهلي على الأنباء التي كانت مثارة حول رحيله من الفريق والعودة إلى ماميلودي صنداونز أو الانتقال إلى بيرنلي في الدوري الإنجليزي.

بيرسي تاو النادي : الأهلي الأهلي

وقال تاو لموقع "موزارت سبورت" اليوم الثلاثاء: "لدي عقد مستمر مع الأهلي حتى عام 2025".

وأكمل "لقد توجنا بخمس بطولات الموسم الماضي والموسم المقبل سنحاول القيام بالأمر ذاته، أنا سعيد للمنافسة على البطولات الكبرى، الأهلي نادي كبير ويحاول دائما الفوز".

وأردف تاو "في الأهلي مهما كان ما حققته، عندما يتعلق الأمر بالموسم الجديد لا يحتسب ما حققته ويتعين عليك البدء من جديد".

وتعرض تاو –وفقا للتقرير- لانتقادات بسبب عودته من برايتون في الدوري الإنجليزي إلى الأهلي قبل عامين ورد اللاعب الجنوب إفريقي على ذلك قائلا: "الشيء الوحيد الذي أردته هو لعب كرة القدم".

وأكمل "لم أستطع الجلوس على مقاعد البدلاء وانتظار اللعب مهما كان القارة التي كنت أتواجد فيها، كل ما أردته هو لعب كرة القدم وأن أكون سعيدا في الملعب مجددا".

وعن مطاردة شبح الإصابات له قال: "أنا متفائل وأتمنى أن يسير كل شيء بشكل جيد في الموسم المقبل".

أما عن طقوسه قبل المباريات قال: "قدمي اليسرى هي التي أعتمد عليها لذا أدخل أرضية الملعب بها أولا".