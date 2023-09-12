بايرن يوضح موقفه بشأن تدريب ناجلزمان لمنتخب ألمانيا

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 - 17:44

كتب : FilGoal

يوليان ناجلزمان

كشف أولي هونيس رئيس بايرن ميونيخ السابق موقف ناديه من مفاوضات الاتحاد الألماني لكرة القدم مع مدرب الفريق البافاري السابق جوليان ناجلزمان لتدريب المنتخب.

وأقال الاتحاد الألماني هانز فليك من منصبه كمدرب لمنتخب ألمانيا بعد الهزيمة الودية ضد اليابان بأربعة أهداف لهدف.

وخسر منتخب ألمانيا في 5 مباريات ودية متتالية منذ نهاية كأس العالم 2022 والذي كان مخيبا للآمال أيضا بالخروج من دور المجموعات.

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وانتشرت أنباء حول وجود مفاوضات بين الاتحاد الألماني وناجلزمان الذي رغم إقالته من منصبه فإنه يظل مرتبط بتعاقد مع النادي البافاري.

وقال هونيس لموقع "تي زد" الألماني اليوم الثلاثاء: "المفاوضات لن تفشل بسبب بايرن".

المدرب الألماني صاحب الـ36 عاما درب بايرن بداية من موسم 2021-2022 وأقيل منتصف الموسم الماضي.

وبدأ ناجلزمان مسيرته التدريبية مع فريق هوفنهايم تحت 19 عاما ثم الفريق الأول ثم درب لايبزيج وأخيرا بايرن ميونيخ.

وكان ناجلزمان قريبا من التعاقد مع باريس سان جيرمان الصيف الجاري قبل فشل المفاوضات لعدم التوصل لاتفاق بين الطرفين.

وتستضيف ألمانيا منافسات يورو 2024 الصيف المقبل.

بايرن ميونيخ ألمانيا ناجلزمان
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