"إلى مدربي الجديد الذي عرف كيف يقنعني" رسالة موديست بعد انضمامه لـ الأهلي

وجه الفرنسي أنتوني موديست رسالة بعد إعلان انضمامه إلى فريق الأهلي.

أنتوني موديست النادي : الأهلي الأهلي

ورافق موديست بعثة الأهلي المتجهة إلى السعودية لخوض منافسات السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري والمقرر لها مساء الجمعة المقبل.

وأشاد موديست بمدربه الجديد - مارسيل كولر- الذي عرف كيف يقنعه وآمن به، وفقا لما كتبه.

وكتب موديست عبر حسابه الرسمي على انستجرام: "سعيد وممتن ومتحمس لارتداء قميص الأهلي نادي القرن بقوة وشجاعة".

وأضاف "فخور باكتشاف ثقافتكم بكل تواضع واحترام، ومتأكد أن ذلك سيؤثر في رياضيا وإنسانيا".

وتابع المهاجم الفرنسي "أول عقد احترافي لي مع نادي نيس الفرنسي ورمزه النسر، وبعد خبرة 16 عاما وصلت إلى الأراضي المصرية في نادي القرن العظيم الأهلي والذي يرمز له بالنسر أيضا".

وفي رسالة للجماهير أوضح "قصتنا تبدأ معا من الآن، شكرا لكل جماهير الأهلي على الترحيب الحار الذي قدمته لي".

وواصل الفرنسي "لا استطيع الانتظار للعب معكم، وسأفعل كل ما بوسعي لرد ذلك".

وكشف موديست "إلى مدربي الجديد (مارسيل كولر) الذي عرف كيف يقنعني ويؤمن بي، وفريق العمل والأشخاص من كل جزء بالنادي".

وشدد "أتطلع إلى اللقاء والتعلم والترابط مع زملائي في الفريق".

واختتم موديست رسالته "أخيرا، إلى وكيلي العزيز شكرا لدعمك لي مجددا ثم مجددا والعثور على مشروع ملائم لدوافعي".

ويعد موديست البالغ من العمر 35 عاما هو ثالث صفقات الأهلي الصيفية بعد كل من إمام عاشور، والمغربي رضا سليم.

موديست انضم للأهلي بعد نهاية تعاقده مع بوروسيا دورتموند الألماني.

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ولعب موديست في الدوري الفرنسي رفقة أندية نيس وأنجيه وبوردو.

وخاض موديست تجربة احتراف قصيرة في إنجلترا رفقة نادي بلاكبيرن لمدة ستة أشهر من يناير 2012.

وانتقل المهاجم الفرنسي إلى هوفنهايم الألماني في صيف 2013 قبل أن ينتقل إلى كولن بعد موسمين.

ونجح موديست في الانتقال إلى بوروسيا دورتموند في صيف 2022 لمدة موسم بديلا لسباستيان هالار الذي تعرض للإصابة وقتها.

وخاض موديست بشكل عام 209 مباراة في الدوري الألماني ونجح في تسجيل 85 هدفا وصناعة 17 آخرين.

وخلال مشاركته في 28 مباراة بقميص دورتموند سجل هدفين وصنع آخر.