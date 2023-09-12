يد - تعديل موعد السوبر المصري السعودي بين الزمالك والنور

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 - 16:57

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة يد - البطولة العربية

قرر الاتحاد السعودي لكرة اليد بالتنسيق مع نظيره المصري تعديل موعد مباراة السوبر المصري السعودي بين الزمالك والنور.

وكان من المفترض أن تقام المباراة يوم 4 نوفمبر المقبل، لكن تم تعديل موعدها إلى 5 نوفمبر.

وأفاد الاتحاد السعودي لكرة اليد في بيان: "ستقام مباراة السوبر المصري السعودي يوم 5 نوفمبر 2023 في السادسة مساء، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف.

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وكان عاصم السعدني رئيس لجنة مسابقة دوري المحترفين لكرة اليد المصرية قد كشف عن اختيار الزمالك لتمثيل مصر في النسخة الأولى من السوبر المصري السعودي.

وتستضيف السعودية النسخة الأولى من كأس السوبر المصري السعودي.

وقال السعدني عبر إذاعة أون سبورت أواخر الشهر الماضي: "الزمالك سيلعب مواجهة كأس السوبر المصري السعودي بصفته بطل السوبر المصري".

وتابع "المباراة ستكون ضد نادي النور يوم 4 نوفمبر في السعودية"، وذلك قبل أن يتم تعديل الموعد.

وكشف السعدني "سيتم تبادل استضافة كأس السوبر المصري السعودي كل عام، النسخة المقبلة ستكون في مصر".

وأضاف "السوبر المصري أيضا سيقام للمرة الأولى خارج مصر، وتم الإعلان عن مواجهة الأهلي ضد الزمالك يوم 9 ديسمبر في الإمارات".

واختتم تصريحاته "هناك تنسيق دائم مع خوان كارلوس باستور المدير الفني للمنتخب بشأن التجمعات الدولية استعدادا لأمم إفريقيا 2024 والتي تستضيفها مصر".

وتستضيف صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة بالإمارات السوبر المصري يوم 9 ديسمبر المقبل.

وتقام مواجهة السوبر بين فريقي الأهلي بطل الدوري وكأس مصر عن الموسم المنقضي، والزمالك وصيف الدوري.

وكان الزمالك قد توج بلقب السوبر المصري في الموسم الماضي والذي أقيم في مصر.

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