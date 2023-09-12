الدرجة الثانية - النصر للتعدين يضم ظهير منتخب مصر للشباب السابق

أعلن نادي النصر للتعدين تعاقده مع الظهير الأيمن أحمد صبحي.

ووقع صبحي مع النصر للتعدين قادما من بايونيرز.

وسبق لصبحي وأن مثل منتخب مصر للناشئين والمنتخب الأولمبي.

صبحي سبق وأن شارك في الدوري المصري مع كل من إنبي والمقاولون وسموحة وبتروجت.

ويلعب النصر للتعدين في الموسم المقبل بدوري القسم الثاني ب.