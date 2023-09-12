طاقم تحكيم كويتي لمباراة مصر وتونس

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة مصر وتونس الودية.

ويلتقي منتخب مصر مع تونس وديا مساء اليوم على استاد القاهرة.

ويقود المباراة طاقم كويتي مكون من عمار أشكناني كحكم أول وأحمد صادق عباس وسعود الشمالي كمساعدين.

ويتواجد عبد الله حسن الكندري كحكم رابع.

وكان اتحاد الكرة قد قرر الوقوف لمدة دقيقة كحداد على أرواح ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا المدمرين.

وفاز منتخب مصر على إثيوبيا في مباراته الأولى بمعسكر سبتمبر الدولي بهدف دون مقابل.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية والتي ستقام في كوت ديفوار خلال شهر يناير المقبل.