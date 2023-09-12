بيلد: موسيالا جاهز لمواجهة ليفركوزن

أصبح جمال موسيالا نجم بايرن ميونيخ الشاب جاهزا لمواجهة باير ليفركوزن في الدوري الألماني بعد الشفاء من الإصابة.

وذكرت جريدة بيلد يوم الثلاثاء أن موسيالا خاض أجزاء من تدريبات الفريق.

وأوضح التقرير أن جمال أصبح جاهزا لمباراة الجمعة ضد ليفركوزن ضمن الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

يوم الخميس الماضي، أعلن نادي بايرن ميونيخ أن لاعبه جمال موسيالا لن ينضم للمنتخب الألماني خلال فترة التوقف الدولي.

وبذلك غاب موسيالا عن مباراة اليابان وسيغيب عن لقاء فرنسا بسبب مشاكل في الظهر، حسبما ذكر بايرن عبر موقعه.

وكان من المفترض أن ينضم موسيالا للمانشافت، على أن يغيب عن اللقاء الأول ويشارك في المبارة الثانية.

وتدرب النجم الشاب في مقر تدريبات فريقه خلال الأيام القليلة الماضية، فيما بدأ المنتخب الألماني معسكره يوم الاثنين قبل الماضي.

قبل أكثر من أسبوعين، أوضحت جريدة بيلد أن جمال سيغيب عن الملاعب لمدة تصل لـ3 أسابيع بسبب الإصابة.

وأعلن نادي بايرن ميونيخ إصابة نجمه الشاب جمال موسيالا في العضلة الضامة خلال التدريبات.

وأفاد تقرير بيلد بأن عودة موسيالا ستتحدد حسب مدى استجابته للعلاج.

وخسر منتخب ألمانيا أمام نظيره الياباني وديا بنتيجة 1-4 يوم 9 سبتمبر، قبل أن يلعب ضد منتخب فرنسا يوم الثلاثاء.

وكان من المتوقع عودة موسيالا بعد فترة التوقف الدولي، حسب التقرير.

وأوضح بايرن عبر موقعه أن موسيالا تعرض لشد في العضلة الضامة خلال التدريبات.

وأكد النادي أن اللاعب الشاب سيغيب عن الملاعب في الوقت الحالي.

وغاب موسيالا عن مباراة أوجسبورج ولقاء بروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني.

video:1