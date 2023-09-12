بمشاركة موديست.. الأهلي يختتم تدريباته قبل السفر إلى السعودية

خاض الأهلي تدريبه الأخير بالقاهرة قبل السفر إلى السعودية لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي.

أنتوني موديست النادي : الأهلي الأهلي

ويستعد الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي يوم 15 سبتمبر المقبل.

وشهد المران مشاركة أنتوني موديست لاعب الفريق الجديد لأول مرة والذي انتظم في التدريبات الجماعية.

وشارك موديست في بداية التدريبات الجماعية قبل أن يستكمل برنامج تأهيلي خاص حدده الجهازي الفني له.

وعقد مارسيل كولر مدرب الفريق اجتماعا مع اللاعبين على هامش المران للحديث عن الاستعداد لمواجهة اتحاد العاصمة.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية لمدة 40 دقيقة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال.

وحرص كول المرات على الحالة الصحية لخالد عبد الفتاح العائد من إصابة قوية في الكتف.

وتحركت البعثة عقب المران إلى مطار القاهرة استعداد لاستقلال الطائرة للسفر إلى السعودية.