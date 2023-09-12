عمر فايد يكشف لـ في الجول موعد سفره إلى تركيا.. والأقرب لمصيره مع فنربخشة

كشف عمر فايد لاعب فنربخشة عن موعد سفره إلى تركيا للانضمام إلى فريقه الجديد.

عمر فايد النادي : فنرباهتشة فنرباهتشة

وانضم فايد إلى فنربخشة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من المقاولون العرب.

وقال فايد لـ FilGoal.com: "أسافر إلى تركيا خلال ساعات وفنربخشة سيقرر مصيري سواء بالبقاء أو الخروج معارا لأحد الأندية التركية قبل 15 سبتمبر موعد غلق القيد في تركيا".

وتابع "النسبة حتى الآن 50% لكل احتمال".

وشارك فايد في تدريبات فنربخشة بالفعل بعد انضمامه للفريق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عمر فايد انتقل إلى فنربخشة بمقابل يتخطى 600 ألف دولار.

كما سيحصل نادي المقاولون العرب على نسبة 15 % من إعادة بيع اللاعب مستقبلا.

وتحدث عمر فايد لاعب منتخب مصر الأولمبي لقناة ناديه التليفزيونية قائلا: "أنا سعيد للغاية لكوني هنا".

وأكمل "أود شكر الرئيس والإدارة والمدير الفني لجلبي إلى هنا وجعلي جزء من أكبر ناد في تركيا". وأتم "أود أيضا شكر الجماهير على الاستقبال الرائع منذ أول يوم تم الإعلان فيه عن الصفقة، سأعمل بجد وأقدم أفضل ما لدي من أجل فنبرخشة".

وشارك عمر فايد مع المقاولون العرب في 29 مباراة، قبل أن ينضم إلى قائمة المنتخب الأولمبي التي شاركت في كأس الأمم الإفريقية للشباب وعلى موعد مع المشاركة في أولمبياد باريس 2024.