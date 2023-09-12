ريال مدريد ينعى ضحايا إعصار ليبيا المدمرة

نعى ريال مدريد ضحايا إعصار ليبيا المدمر الذي ضرب البلاد خلال الساعات الماضية.

ليبيا تعرضت لعاصفة قوية، لقي على إثرها أكثر من 2800 شخص مصرعهم واعتبر الآلاف في عداد المفقودين.

وكتب ريال مدريد رسالة تعزية في بيان رسمي صدر عن النادي عبر من خلاله عن دعمه لليبيا والعائلات المتأثرة بالإعصار.

وقال أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، إن أحياء كاملة في مدينة درنة تضم آلاف الموطنين اختفت داخل البحر، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت المدينة منطقة منكوبة.

وعلى أثر تلك الكارثة الطبيعية، قررت حكومة الوحدة الوطنية الليبية خلال اجتماع طارئ، إعلان الحداد لثلاثة أيام، بجانب تنكيس الأعلام.

من جهة أخرى، يتوقف النشاط الكروي في ليبيا حاليا بعد نهاية الموسم المنقضي وتتويج الأهلي طرابلس باللقب للمرة الـ13، وفي انتظار بداية الموسم الجديد.

وتضم مدينة درنة عددا من أندية كرة القدم، هم دارنس، والإفريقي، والنسور مرتوبة، والشلال، والصفاء، واتحاد الفتائح، والنوارس، والأهلي درنة.