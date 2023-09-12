بي إن سبورتس: وفاة عدد من لاعبي ليبيا متأثرين بالإعصار

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 - 14:44

كتب : FilGoal

عاصفة ليبيا

كشفت شبكة بي إن سبورتس القطرية عن وفاة عدد من لاعبي الفرق الليبية المحلية جراء الإعصار التي ضربت البلاد.

ونشر حساب بي إن سبورتس الإخباري على تويتر، خبر على عهدة مصادر الشبكة في مدينة درنة الليبية، يؤكد وفاة عدد من لاعبي الفرق المحلية متأثرين بالإعصار التي ضربت شرقي البلاد.

ليبيا تعرضت لإعصار قوي، لقي على إثرها أكثر من 2800 شخص مصرعهم واعتبر الآلاف في عداد المفقودين.

وقال أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، إن أحياء كاملة في مدينة درنة تضم آلاف الموطنين اختفت داخل البحر، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت المدينة منطقة منكوبة.

وعلى أثر تلك الكارثة الطبيعية، قررت حكومة الوحدة الوطنية الليبية خلال اجتماع طارئ، إعلان الحداد لثلاثة أيام، بجانب تنكيس الأعلام.

من جهة أخرى، يتوقف النشاط الكروي في ليبيا حاليا بعد نهاية الموسم المنقضي وتتويج الأهلي طرابلس باللقب للمرة الـ13، وفي انتظار بداية الموسم الجديد.

وتضم مدينة درنة عددا من أندية كرة القدم، هم دارنس، والإفريقي، والنسور مرتوبة، والشلال، والصفاء، واتحاد الفتائح، والنوارس، والأهلي درنة.

ليبيا عاصفة ليبيا درنة
نرشح لكم
ماركا: فندق كريستيانو رونالدو يستضيف المتضررين من الزلزال في المغرب على رأسهم الأهلي والزمالك وريال مدريد.. أندية العالم يدعمون المغرب بعد الزلزال المدمر المغرب يعلن تأجيل مباراة ليبيريا لوقت لاحق مصدر من كاف لـ في الجول: المغرب يطلب تأجيل مواجهة ليبيريا.. والقرار خلال ساعات الدوري السعودي – النصر يستعيد فوفانا وتاليسكا عودة الشهراني وظهور الأغلى.. مانشيني يعلن تشكيله الأول مع السعودية "ملك جديد".. الشارقة يخطف ماريجا من موسيماني كوتينيو ينضم إلى الدحيل القطري
أخر الأخبار
بيلد: موسيالا جاهز لمواجهة ليفركوزن 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة موديست.. الأهلي يختتم تدريباته قبل السفر إلى السعودية 15 دقيقة | الكرة المصرية
الدرجة الثانية - بوجود الترسانة.. الكشف عن قرعة آخر مجموعات الصعيد في القسم الثاني ب 18 دقيقة | الدرجة الثانية
الشرق الأوسط: الأندية السعودية في ورطة بسبب عدد الأجانب 29 دقيقة | السعودية
الأهلي يكشف موعد لحاق علي معلول وبيرسي تاو ببعثة الفريق استعدادا للسوبر الإفريقي 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
عمر فايد يكشف لـ في الجول موعد سفره إلى تركيا.. والأقرب لمصيره مع فنربخشة 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
في خطاب رسمي لـ اتحاد الكرة – إنبي يسرد اتهامين ضد عامر حسين.. ويهدد بالانسحاب 44 دقيقة | الكرة المصرية
ريال مدريد ينعى ضحايا إعصار ليبيا المدمرة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة طائرة - خروج حامل لقب أمم إفريقيا يشعل صراع التأهل للأولمبياد.. وموقف المونديال 2 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا 3 عقد لمدة موسمين.. في الجول يكشف بنود تعاقد موديست مع الأهلي 4 انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر