دقيقة حداد على ضحايا المغرب وليبيا قبل مباراة مصر وتونس

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم الوقوف لمدة دقيقة كحداد على أرواح ضحايا حادثتي المغرب وليبيا قبل مواجهة مصر وتونس الودية.

ويلتقي منتخب مصر مع تونس مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة في مباراة ودية.

وضرب زلزال قوي المغرب منذ أيام أدى إلى وقوع آلاف الضحايا والمصابين.

الأمر لم يختلف كثيرا في ليبيا التي ضربها إعصار دانيال المدمر الذي أخلف عن آلاف الضحايا والمفقودين والمصابين والذي دمر مدن بالكامل تحت الماء.

وتقرر الوقوف لمدة دقيقة كحداد على أرواح الضحايا من كلا الحادثتين قبل المباراة.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أيضا قد قرر الوقوف في جميع مبارياته خلال فترة التوقف الدولي الحالية كحداد على أرواح الضحايا.