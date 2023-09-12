السوبر الإفريقي - رئيس اتحاد الجزائر: لم لا نعود بالكأس على حساب الأهلي المتمرس

اعترف سيد أحمد أعراب رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة الجزائري بصعوبة مهمة فريقه أمام الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي، لكنه أوضح طموح فريقه في العودة بالكأس من السعودية.

ويلتقي الأهلي في كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل مع اتحاد العاصمة الجزائري والتي تقام في المملكة العربية السعودية.

وقال أعراب في تصريحات لقناة النهار الجزائرية: "ذاهبون إلى السعودية لمواجهة فريق كبير اسمه الأهلي، مباراة السوبر الإفريقي ستكون صعبة للغاية".

وأضاف "فريق الأهلي المصري تعود على خوض مثل هذه المباريات الكبيرة".

وتابع رئيس اتحاد الجزائر "سنقدم أفضل ما لدينا لتحقيق نتيجة ايجابية، ولم لا نعود بالكأس".

إلى ذلك، طرحت الشركة المنظمة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر تذاكر المواجهة المرتقبة.

وتبدأ أسعار تذاكر مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر من 15 ريال (123 جنيه مصري) وتصل إلى 1000 ريال (8221 جنيه مصري).

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وستقام المباراة في مدينة الطائف في ملعب الملك فهد.

ويدير المباراة الحكم الجابوني بيير أتشو، ويعاونه كل من بوريس ديتسوجا من الجابون، وكارين فومو من الكاميرون، عيسى سي من السنغال حكما رابعا.

وكشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لـFilGoal.com عن تعيين ماريا ريفيت من موريشيوس للفيديو، ويعاونها عادل زوراق من المغرب.

وسبق للحكم بيير أتشو إدارة مباراة مصر ضد مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.

وللمرة الأولى تستضيف المملكة العربية السعودية مباريات كأس السوبر الإفريقي، علما بأن قطر استضافت البطولة من قبل في 3 نسخ سابقة.

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