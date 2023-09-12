خبر في الجول – الجونة يستعير مهاجم سيراميكا كليوباترا

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 - 14:11

كتب : عمرو نبيل

جابرييل تشوكودي

واصل الجونة عدم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

وعلم FilGoal.com أن الجونة استعار جابرييل شيكودي مهاجم سيراميكا كليوباترا لمدة موسم.

وانضم شيكودي لسيراميكا في بداية الموسم الماضي.

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المهاجم النيجيري صاحب الـ 22 عاما شارك فقط في 5 مباريات على مدار الموسم.

وضم الجونة قبل ذلك كل من صبري رحيل وأليو جاتا من بترول أسيوط وحسام الصانع من البنك الأهلي وأحمد مسعود من المصري ومحمد الصباحي من وعبد الله هاشم وحسن الحطاب من شبان قنا وهاني عادل من غزل المحلة وجلال فارس لاعب الأهلي وكمال أبو الفتوح وأحمد عبد الرسول وحسام محمد وأيمن موكا.

وصعد الجونة حديثا للدوري الممتاز برفقة بلدية المحلة وزد.

وسيبدأ الفريق مبارياته بمواجهة سموحة في الجولة الأولى.

جابرييل تشوكودي سيراميكا كليوباترا الجونة الدوري المصري
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