السوبر الإفريقي - مدرب اتحاد الجزائر: نحن كبار مثل الأهلي.. ولا نخشى أي فريق

رفع عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد الجزائر راية التحدي قبل مواجهة الأهلي في كأس السوبر الإفريقي خلال أيام.

ويلتقي الأهلي في كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل مع اتحاد العاصمة الجزائري والتي تقام في المملكة العربية السعودية.

وقال بن شيخة في تصريحات لقناة النهار الجزائرية: "مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي ستكون قوية للغاية، لأنها ستمثل قيمة كرة القدم الإفريقية".

وأضاف "على غرار الأهلي المصري، اتحاد العاصمة أيضا فريق كبير وله تاريخه، يحترم جميع منافسيه، ولا يهاب أي فريق".

وتابع مدرب اتحاد الجزائر "توجنا بكأس الكونفدرالية من قبل ولم لا نتوج بلقب جديد بتوفيق من الله".

إلى ذلك، طرحت الشركة المنظمة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر تذاكر المواجهة المرتقبة.

وتبدأ أسعار تذاكر مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر من 15 ريال (123 جنيه مصري) وتصل إلى 1000 ريال (8221 جنيه مصري).

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وستقام المباراة في مدينة الطائف في ملعب الملك فهد.

ويدير المباراة الحكم الجابوني بيير أتشو، ويعاونه كل من بوريس ديتسوجا من الجابون، وكارين فومو من الكاميرون، عيسى سي من السنغال حكما رابعا.

وكشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لـFilGoal.com عن تعيين ماريا ريفيت من موريشيوس للفيديو، ويعاونها عادل زوراق من المغرب.

وسبق للحكم بيير أتشو إدارة مباراة مصر ضد مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.

وللمرة الأولى تستضيف المملكة العربية السعودية مباريات كأس السوبر الإفريقي، علما بأن قطر استضافت البطولة من قبل في 3 نسخ سابقة.

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