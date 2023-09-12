السعودية: التقدم لاستضافة كأس العالم مجرد تكهنات

أوضح ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن الأخبار المتعددة بشأن رغبة السعودية في استضافة كأس العالم 2030 أو 2034، مجرد تكهنات إعلامية.

وانتشرت بعض التقارير عن رغبة السعودية في تنظيم كأس العالم 2030 أو نسخة 2034.

وقال المسحل في تصريحات نقلتها جريدة الشرق الأوسط: "استضافة السعودية لكأس العالم 2030 أو 2034؟ مجرد تكهنات، لم نعلن عن أي نية لذلك، بغض النظر عن التاريخ سننتظر اجتماع مجلس فيفا في أكتوبر، حيث ستعلن لوائح الترشح لنسخة 2030 ثم نفكر في الأمر".

وأضاف "شعبنا يعيش من أجل كرة القدم، ويحلم باستضافة كأس العالم، أعتقد أن لدينا المكونات اللازمة لاستضافتها في وقت ما بالمستقبل، ولكن مثل هذا القرار يخص الكثير من الجهات في المملكة ولم يُتخذ أي قرار لنكون صادقين".

وتابع "في الوقت الحالي، سنركز فقط على استضافة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل، وسنواصل خططنا لتنظيم كأس آسيا 2027".

وحول البنية التحتية للملاعب السعودية قبل استضافة كأس آسيا 2027 المقبلة، قال المسحل "ستكون هناك 4 ملاعب جديدة وبعض الملاعب يتم العمل على تجديدها، نحن متفائلون جداً بتنظيم واحدة من أفضل نسخ كأس آسيا".

وواصل "وجود أي محادثات لدخول الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا؟ في الواقع لا شيء حدث على الإطلاق، لقد رأيت الأخبار، وأعتقد أنها مجرد شائعة أخرى، لا أعرف مصدر تلك الشائعات، بالطبع دوري أبطال أوروبا اليوم هو الأفضل، ولنكن صادقين تركيزنا هو دعم دوري أبطال آسيا في النمو".

وأكمل "في الوقت الحالي لا توجد خطة، لكن في المستقبل يمكن مناقشة كل شيء إذا كانت هناك أي منافع متبادلة، فسنأخذ دائماً في الاعتبار أي فرصة، ولكن يمكنني أن أؤكد في هذه المرحلة لا توجد خطط على الإطلاق لكي ينضم أي فريق سعودي إلى دوري أبطال أوروبا".

واستمر "لن أغلق الباب أمام أي فرصة في المستقبل، تعلمون أننا في مرحلة ديناميكية للغاية بشكل عام، ونرى كثير من التغييرات في كرة القدم، وسنرى في المستقبل إذا ظهرت أي فرصة جيدة على الطاولة فسنأخذها في الاعتبار دائماً مع أصحاب الاختصاص المناسبين".

وحين سئل حول إمكانية استضافة السعودية لنهائي دوري أبطال أوروبا مستقبلا، أجاب المسحل "لا نعرف أبداً ما سيحدث في المستقبل، ولكن بالنسبة لنا في هذه اللحظة لا أعتقد أنها ستحدث في المستقبل القريب".

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